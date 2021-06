Oroscopo settimana dal 21 al 27 giugno 2021

Ariete

Un oroscopo non particolarmente romantico, ma comunque ricco di grinta, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia richiede più impegno, soprattutto sul fronte dell'ascolto del aprtner, anche se non mancheranno momenti di sperimentazione. In ufficio, spazio invece alla creatività.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa garantisce una buona intesa con il partner, anche se l'ambito più fisico del rapporto potrebbe apparire più annoiato rispetto al solito. Sul lavoro, nel frattempo, arrivano notizie in merito ai contratti.

Gemelli

Settimana ancora interessante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito relazionale offre ancora una buona capacità di comunicazione fra i partner, pronti a superare così alcuni battibecchi recenti. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare novità in fatto di compensi.

Cancro

Un oroscopo molto romantico, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa si caratterizza per buoni sentimenti e un pizzico di malizia, anche se non mancheranno sporadici battibecchi. In ambito lavorativo, invece, è tempo di pensare a un nuovo progetto.

Leone

Sette giorni non troppo entusiasmanti, ma privi di grandi ostacoli, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa offre una buona capacità comunicativa ai partner, ma servirà più grinta sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di stringere delle alleanze strategiche.

Vergine

Settimana interessante, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa regala momenti di romanticismo inestimabili, ma un eccessiva tendenza alla pignoleria potrebbe portare a qualche battibecco fra i partner. In ufficio, invece, non si prevedono grandi intoppi.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre grande divertimento sul versante fisico del rapporto, ma il romanticismo potrebbe apparire latitante. In ambito lavorativo, nel frattempo, vi è la possibilità si sperimentare nuove strane.

Scorpione

Una settimana un po' rafferma, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non offre grande romanticismo, ben più interessanti saranno le possibilità di sperimentazione dei single. Sul fronte lavorativo, meglio non entrare in contrasto con colleghi e superiori.

Sagittario

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia regala momenti di maliziosa sperimentazione fra i partner, ma sarà anche necessario investire sul dialogo. In ufficio, meglio dedicarsi ai compiti di maggiore routine.

Capricorno

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per tutti i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non appare particolarmente romantica, mentre sul fronte della conquista ai single potrebbe mancare un po' di grinta. Sul fronte professionale, meglio non avanzare pretese eccessive a colleghi e superiori.

Acquario

Settimana senza grandi intoppi, quella in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non regala troppo romanticismo, ma non mancheranno di certo le occasioni di sperimentazione con il partner. In ambito professionale, continua invece il momento fortunato e giungono nuove entrate economiche.

Pesci

Un oroscopo intrigante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rivela romantica e attenta, con i partner pronti a superare litigi recenti nonché a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Più noiosa la vita in ufficio, dove servirà più grinta.