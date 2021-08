Oroscopo settimana dal 23 al 29 agosto 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, con i partner pronti a lanciarsi anche in qualche piccola discussione. Più gratificante la vita in ufficio, con l'arrivo di novità in fatto di contratti.

Toro

Settimana emozionante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, che si manifesterà con qualche inedito momento di passione. In ufficio, nel frattempo, è necessario non dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni un po' rallentati, quelli suggeriti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso garantisce un buon romanticismo fra i partner, ma potrebbe mancare una sufficiente intesa passionale. Sul lavoro, invece, meglio dedicarsi ai compiti più creativi.

Cancro

Un oroscopo mediamete tranquillo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre molte opportunità romantiche, utili agli innamorati per rafforzare il loro rapporto. In ufficio qualche tensione in più, invece, forse dovuto a un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti degli altri.

Leone

Sette giorni mediamente stabili, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli previsti dalle stelle per i nati in Leone. La vita amorosa offre un medio romanticismo, ma potrebbe mancare quel pizzico di grinta passionale in più. In ambito lavorativo, nel mentre, non è il momento di chiedere promozioni e aumenti.

Vergine

Settimana molto intrigante, quella garantita dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un buon romanticismo ai partner e non mancheranno momenti di soddisfacente passione. In ambito lavorativo è però sempre necessario limitare la pignoleria tipica del segno.

Bilancia

Un oroscopo molto romantico, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia garantisce una perfetta intesa fra i partner, i quali riusciranno a trovare una buona sintonia mentale. In campo lavorativo, invece, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non offre una grande passione, anche se fra i partner rimarrà un buon romanticismo. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare di accusare colleghi e superiori per questioni molto banali.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa non offre una grande passione alle coppie, tuttavia non mancheranno momenti di soddisfacente romanticismo. In ambito lavorativo, nel frattempo, i tempi potrebbero essere propizi per un colloquio.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si rivela molto maliziosa, ma il romanticismo rischia di essere latitante. Sul fronte professionale, invece, è meglio non imporre le proprie idee a colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni sempre fortunati, ma con qualche sfida da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa offre un medio romanticismo fra i partner, tuttavia saranno i single a primeggiare grazie a un'inedita voglia di conquista. In ambito professionale continua il periodo dettato da ottime entrate.

Pesci

Sette giorni un po' stanchi, ma non eccessivamente preoccupanti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica e anche sul fronte più intimo del rapporto serve maggiore impegno. In ufficio, nel frattempo, meglio recuperare qualche progetto rimasto in sospeso.