Oroscopo settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2020

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia continua a godere di un buon romanticismo fra i partner, a cui si aggiunge anche una maliziosa grinta nell'intimità. Sul lavoro, tuttavia, sarà necessario prestare attenzione alla comunicazione con i colleghi.

Toro

Piccoli migliroamenti all'orizzonte, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre una maggiore comprensione fra i partner, ma il versante più intimo del rapporto potrebbe risultare noioso. Interessanti invece le prospettive lavorative, con nuove proposte di carriera in arrivo.

Gemelli

Settimana ancora avvincente, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso continua a offrire un buon romanticismo fra i partner, a cui si aggiunge anche una maliziosa capacità di sperimentazione nell'intimità. Sul lavoro, tuttavia, bisognerà superare qualche intoppo di natura burocratica.

Cancro

Sette giorni di netto miglioramento, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Cancro. Migliora sensibilmente la comunicazione all'interno della coppia consolidata, mentre i single potranno lanciarsi nella conquista di qualche nuova preda. Più complesso l'ambito lavorativo, dove bisognerà prestare attenzione all'aggressività nei confronti dei colleghi.

Leone

Un oroscopo mediamente tranquillo, senza troppi scossoni, quello in arrivo questa settimana per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso procede senza troppi intoppi, con un buon romanticismo fra i partner. In ufficio, nel frattempo, meglio concentrare le proprie attenzioni sui compiti più creativi della giornata.

Vergine

Settimana apparentemente calma, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia impone un dialogo maggiore tra i partner, dedicando spazio all'ascolto reciproco. Sul fronte professionale, nel mentre, non bisognerà accedere in pignoleria con i colleghi e i superiori.

Bilancia

Sette giorni mediamente tranquilli, e con qualche improvvisa sorpresa, quelli in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La sfera offre ancora un buon romanticismo, ma qualche intoppo potrebbe palesarsi sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, invece, è richiesta una concentrazione superiore al solito.

Scorpione

Un oroscopo non eccessivamente avvincente, ma privo di grandi problemi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso regala una maggiore capacità di comunicazione fra i partner, ma serve più impegno sul versante più intimo del rapporto. In ufficio, spazio invece ai lavori più creativi.

Sagittario

Settimana ancora complessa, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia richiede grande attenzione, soprattutto sul fronte della comunicazione: bisognerà evitare le incomprensioni con un buon dialogo. In ambito professionale, invece, i progetti quotidiani potrebbero risultare poco avvincenti.

Capricorno

Sette giorni di piccoli rallentameti, seppur non preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso richiede grande impegno fra i partner sul fronte del dialogo, poiché le incomprensioni potrebbero essere all'ordine del giorno. Sul fronte lavorativo, invece, un progetto verrà confermato.

Acquario

Un oroscopo decisamente rilassato, quello previsto questa settimana dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia prosegue a gonfie vele, grazie anche a una nuova energia che si manifesterà soprattutto sul versante fisico del rapporto. In ufficio, invece, spazio ai compiti più creativi.

Pesci

Settimana mediamente rilassata, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa richiede più attenzione alle esigenze del partner, anche sul fronte intimo del rapporto. In ufficio, invece, migliora la comunicazione con colleghi e superiori.