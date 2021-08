Oroscopo settimana dal 30 agosto al 5 settembre 2021

Ariete

Un oroscopo un po' rallentato, quello voluto dalle stelle per i anti nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, con i partner che devono investire maggiormente sul fronte del dialogo. In ufficio, nel frattempo, ritornano le opportunità di guadagno.

Toro

Settimana promettente, quella proposta dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa una buona sintonia fra i partner, che si manifesterà con una passione inedita in camera da letto. In ambito professionale, invece, è necessario evitare le tensioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa offre momenti rilassati con il partner, tuttavia non vi saranno grandi occasioni di passione. Sul fronte lavorativo, invece, sono avvataggiate le professioni più creative.

Cancro

Un oroscopo malizioso, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, mentre i single si lanceranno volentieri nella conquista. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove bisognerà evitare di sollevare polemiche con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia non garantisce momenti eccessivamente romantici, ma non mancheranno comunque gioia e sintonia. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione ai contratti.

Vergine

Settimana ancora promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa garantisce una buona intesa con il partner e non mancheranno momenti di inedita passione. In ambito professionale, nel frattempo, utile è puntare sulla creatività.

Bilancia

Un oroscopo molto intrigante, quello promesso dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso garantisce ancora un buon romanticismo, con i partner pronti a lanciarsi in momenti di soddisfacente intimità. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni di alti e bassi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli previsti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non offre un enorme romanticismo, ma non mancheranno dei momenti di improvvisa passione. Sul fronte professionale, invece, spazio a nuove opportunità.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre un buon dialogo fra i partner, ma servirà forse impegnarsi maggiormente sul fronte più passionale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, sono in arrivo novità.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello proposto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia offre una media sintonia fra i partner, ma sarà necessario investire maggiormente sul dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, spazio a progetti più creativi.

Acquario

Sette giorni decisamente promettenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre un buon romanticismo e non mancheranno di certo momenti più passionali con il partner. In ufficio, nel mentre, procede il periodo fortunato.

Pesci

Settimana non particolarmente ricca, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non offre un eccessivo romanticismo ai partner, anche se non mancherà il dialogo. In ambito professionale, nel frattempo, utile è migliorare il rapporto con colleghi e superiori.