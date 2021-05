Oroscopo settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2021

Ariete

Un oroscopo ancora interessante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa potrà apparire meno romantica rispetto al solito, tuttavia i partner potranno ancora approfittare di una buona capacità comunicativa. In ufficio, spazio ai compiti più creativi.

Toro

Sette giorni promettenti, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre una buona intesa fra i partner, ma manca forse uno slancio più passionale in più. In ambito lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana decisamente energica, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre ancora un abuona intesa fra i partner, tuttavia il romanticismo potrebbe essere in calo. Nuovi progetti caratterizzeranno invece la vita lavorativa.

Cancro

Un oroscopo in crescita, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela molto passionale e maliziosa, ma non mancheranno dei momenti di intrigante romanticismo. In ambito professionale serve invece più autocontrollo, evitando battibecchi con superiori e colleghi.

Leone

Sette giorni un po' statici, ma non per questo privi di soddisfazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non risulta particolarmente romantica, ma il dialogo fra i partner rimane elevato. Sul fronte professionale, invece, è tempo di puntare su un obiettivo da raggiungere entro la fine dell'estate.

Vergine

Settimana interessante, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa si caratterizza per una buona capacità di comunicazione fra i partner, dove non mancheranno momenti di profonda intimità. Sul lavoro la pignoleria potrebbe prendere però il sopravvento, un effetto che potrebbe non essere gradito da colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo senza troppi intoppi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera di coppia regala grande comprensione fra i partner, ma servirà lavorare maggiormente sull'intimità. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.

Scorpione

Sette giorni un po' stanchi, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non offre un grande romanticismo e, allo stesso tempo, servirà anche più impegno sul fronte fisico del rapporto. Sul fronte professionale, meglio non sollevare discussioni con colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, ma con qualche ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa non offre un grande slancio romantico ai partner, anche se non mancheranno momenti di interessante sperimentazione. In ambito lavoritivo, nel frattempo, il momento non è solido per pretendere un aumento.

Capricorno

Un oroscopo un po' raffermo, ma privo di grandi preoccupazioni, quello voluto dai paineti per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non promette grandi momenti romantici, così come sperimentazioni più maliziose. In ufficio, nel mentre, è consigliato evitare di agire d'istinto.

Acquario

Settimana sostanzialmente tranquilla, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, ma i partner sapranno comune costruire una loro intimità. In ambito professionale, invece, si iniziano a raccogliere i frutti degli sforzi delle ultime settimane.

Pesci

Sette giorni rilassati, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa offre sia romanticismo che intesa fra gli innamorati, mentre i single si lanceranno nella conquista. L'ambito professionale si rivela invece più fortunato del solito, anche con piccole gratificazioni a livello di stipendio.