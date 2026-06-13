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Recarlo a Roma annuncia la nuova ambassador

Recarlo a Roma annuncia la nuova ambassador
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Nella cornice sospesa e scenografica della Galleria del Cembalo, Recarlo ha dedicato una serata esclusiva all'incontro tra alta gioielleria e cultura estetica, trasformando gli spazi di questo luogo nascosto di Roma in un'esperienza immersiva dal carattere sofisticato e profondamente contemporaneo. Installazioni luminose e proiezioni visive del mondo Recarlo, fatto di creazioni romantiche con diamanti taglio cuore purissimi, e dall'avvolgente luce blu royal del brand hanno accolto gli ospiti in un percorso capace di fondere eleganza e narrazione visiva per immergersi nelle creazioni di alta manifattura del brand. Fulcro dell'evento, la mostra con i gioielli più iconici di Recarlo allestita in una sala della Galleria del Cembalo. Un ambiente pensato per valorizzare le creazioni della Collezione Contrarié e delle preziosissime parures di alta gioielleria tempestate di diamanti taglio cuore della Maison. Creazioni che incantano grazie alla luce abbagliante dei diamanti attraverso un dialogo armonico con l'architettura e l'identità artistica di Palazzo Borghese, ad un evento a cui hanno partecipato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Durante la serata è stata annunciata la nuova Ambassador del brand Greta Ferro, promettente attrice protagonista di film e fiction di successo.

Un'esperienza immersiva pensata per raccontare la visione di warm luxury del brand attraverso un linguaggio fatto di bellezza, ricerca estetica e contemporaneità. Un momento che celebra l'apertura della boutique romana in via del Babuino dove scoprire tutte le novità della maison valenzana.

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