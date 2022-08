Viaggiare da soli. Gli oggetti fondamentali

Un viaggio può essere trasformato in un’esperienza indimenticabile anche se compiuto da soli.

Indipendentemente dalla meta, infatti, partire da soli per una vacanza più o meno lunga offre l’opportunità di soddisfare pienamente tutte le esigenze personali, senza dover assecondare le preferenze dei compagni di viaggio e soprattutto senza mettere i propri desideri in secondo piano.

Viaggiare da soli, tuttavia, significa anche poter contare solo su sé stessi cercando di avere sempre il controllo della situazione, risolvendo ogni eventuale inconveniente in completa autonomia: per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale dotarsi di una serie di oggetti e accessori da mettere in valigia per garantirsi sicurezza e comfort tenendo lontano ogni stress.

Lucchetto con impronte digitali Nuzamas

Un lucchetto smart è quello che serve per mettere in sicurezza il proprio bagaglio. Il lucchetto Nuzamas è un dispositivo in lega di zinco con rivestimento di vernice dotato di una tecnologia avanzata, che può raccogliere fino a 10 impronte digitali (2 amministratori, 8 ospiti), facile da usare senza dover ricorrere ad App o password. Una serratura “intelligente” che permette di tenere al sicuro le proprie cose, senza dover utilizzare chiavi o lucchetti con apertura tradizionale.

Mini router da viaggio GL.iNET

Per non rinunciare alla connessione anche in viaggio, il mini router GL.iNET GL-MT300N-V2 è l’accessorio perfetto. È un pratico Hotspot tascabile dal design compatto (pesa solo 39 grammi), ideale da portare con sé per garantirsi un accesso a Internet 3G o 4G, ovunque ci sia una copertura di rete.

Localizzatore chiavi Simjar

Ecco un pratico localizzatore pensato per aiutare a trovare rapidamente le chiavi perse, il portafogli, gli occhiali e altri oggetti che si perdono facilmente soprattutto in viaggio. Il localizzatore di chiavi Simjar è dotato di 2 ricevitori identificati con altrettanti colori. È possibile agganciare un ricevitore a qualsiasi oggetto e fare clic sul pulsante con il rispettivo colore per trovarlo. Il ricevitore, infatti, emette un segnale acustico che consente di rintracciare l’oggetto smarrito entro 40 metri.

Asta per selfie Tupwoon con luce

Per fare un selfie che si rispetti, è necessario avere a disposizione l’attrezzatura perfetta. Questa comprende anche l’asta per selfie, come la versione Tupwoon dotata di luce ricaricabile con cavo USB, treppiede flessibile, stick estensibile fino a 104 cm e telecomando Wireless. Quest’ultimo copre fino a 10 metri e consente una connessione veloce e fluida. È anche possibile ottenere una rotazione a 360 gradi e la regolazione dell'angolo di 270 gradi, in modo da poter scegliere la modalità orizzontale o verticale della fotocamera.

Adattatore da viaggio Amoner

Perfetto per chi è in procinto di partire per una meta all’estero portando con sé uno o più device elettronici ricaricabili, l’adattatore da viaggio Amoner è l’accessorio perfetto per ogni destinazione. È dotato di 2 porte caricabatterie USB e può essere utilizzato in 180 Paesi del mondo, offrendo la massima compatibilità con diversi dispositivi e con tensione 100V-250V.