La valigia delle vacanze: cosa non deve mancare?

Indipendentemente dalla meta e dalla durata del viaggio, la preparazione della valigia delle vacanze non deve mai essere lasciata al caso. Organizzando il bagaglio all’ultimo momento si rischia sempre di dimenticare qualcosa, o di portarsi dietro oggetti e accessori destinati a non essere utilizzati per tutta la permanenza fuori casa.

Come preparare una valigia perfetta? Per prima cosa è importante tenere conto dei giorni di vacanza, in modo da conteggiare un numero di cambi adeguato e tale da non appesantire il bagaglio inutilmente. Altrettanto importante, tuttavia, è non riempire il trolley e i borsoni vari solo con indumenti.

Predisporre un elenco da spuntare è certamente una soluzione utile, anche dividendolo in sezioni a seconda della tipologia di contenuto: documenti personali, indumenti, biancheria, prodotti per la cura della persona, medicinali e svago.

Documenti e biglietti

Organizzare il contenuto della valigia partendo dai documenti di viaggio è sempre la scelta più giusta: carta di identità o passaporto, tessera sanitaria ed eventuali visti richiesti per alcune mete estere il tutto organizzato in un comodo portadocumenti. Un po’ di tempo prima di partire, inoltre, è importante verificare le date di scadenza del documento di identità e del passaporto, in modo da avere il tempo di correre ai ripari

Per essere pronti a ogni evenienza è utile avere i biglietti e le prenotazioni sia in formato cartaceo sia in digitale, tenendoli a disposizione anche sul proprio smartphone o tablet.

Farmaci e altri prodotti beauty

Nella valigia delle vacanze non devono mai mancare un piccolo kit di primo soccorso e alcuni farmaci che potrebbero rivelarsi utili in svariate situazioni. Dai semplici cerotti all’analgesico, dalle salviette disinfettanti all’antipiretico, fino alla pomata da utilizzare in caso di contusioni.

Preparando il bagaglio per la partenza, inoltre, è preferibile predisporre piccoli flaconi di creme e altri prodotti utilizzati abitualmente per la cura personale. Se non si hanno a disposizione pratici campioncini, ad esempio, è possibile acquistare prodotti già disponibili in formato mini oppure organizzarsi con i contenitori di piccole dimensioni da riempire. In questo modo sarà anche più facile viaggiare in aereo imbarcando il bagaglio a mano.

Mini kit da cucito

Può capitare, durante la vacanza, di dover intervenire improvvisamente per riattaccare un bottone o riparare una cucitura. Portare con sé un piccolo kit da cucito è sempre la soluzione migliore, preparando semplicemente un ago e alcuni fili di un paio di colori diversi.

Cosa serve per la tecnologia in viaggio

La tecnologia fa ormai parte della vita quotidiana, anche in vacanza. Smartphone, tablet o computer portatile permettono di comunicare, svagarsi, immortalare i momenti più belli della vacanza e informarsi anche fuori casa, tuttavia per renderli operativi sempre e dovunque è indispensabile non dimenticarsi il caricabatterie e gli adattatori per prese e spine, soprattutto se ci si reca all’estero.

Come ottimizzare lo spazio in valigia

Per riuscire a riempire la valigia delle vacanze in modo ottimale è determinante organizzare al meglio lo spazio, anche adottando alcune tecniche utili: