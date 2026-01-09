Madonna canta Patty Pravo, è una "Bambola" per Dolce & Gabbana

Alla fine ce l'ha fatta. Madonna in italiano. Dall'inizio alla fine. A sorpresa è uscita la sua versione di La bambola di Patty Pravo, uscita nel 1968 e autentico inno femminista ante litteram. "Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola" è il grido di una donna che rifiuta di essere un oggetto e che rivendica autonomia e rispetto. Pensate all'effetto dirompente che fece questo brano alla fine degli anni Sessanta, un vero urlo di battaglia. Oggi Madonna lo usa per supportare una campagna pubblicitaria, quella del profumo The One di Dolce & Gabbana e questo già rende l'idea di come siano cambiati la situazione e il contesto rispetto a quando Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini scrissero il pezzo e lo consegnarono a Patty Pravo. Aveva 20 anni, era "la ragazza del Piper", non era ancora una diva ma finì al primo posto in classifica e si fece conoscere al pubblico nazionalpopolare esibendosi a Canzonissima. L'inizio di una carriera da simbolo. E chissà cosa ha pensato lei ascoltando ieri la versione di Madonna, molto fedele all'originale, forse troppo visto (sembra quasi un'imitazione, anche negli accenti e nelle inflessioni), e senza dubbio comprensibilmente priva di quel senso di sgomento pudico e di rabbia garbata che c'è nella versione originale. A dimostrazione che le canzoni pop diventano grandi e inimitabili anche quando intercettano lo spirito del tempo in cui vengono pubblicate, la percezione popolare, il confronto-conflitto con i costumi dell'epoca. Però bella l'idea di Madonna, che arriva a bruciapelo senza annunci, senza poporompero del marketing. Cotto e mangiato. "Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu pensi solo per te" con quel "te" dilatato e quasi storpiato con un accento da swingin' London tipico dell'epoca.

Nonostante le sue origini italo abruzzesi, Madonna non aveva mai cantato un brano interamente in italiano e si era limitata a molte citazioni nelle canzoni e durante i concerti a iniziare da quel simbolico "siete caldi?" al Comunale di Torino quasi quarant'anni fa, il 4 settembre 1987. Allora era vestita da Jean Paul Gaultier, aggressiva e appuntita. Oggi canta per Dolce & Gabbana e, diciamolo, l'accoppiata non fa una piega.