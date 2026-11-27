Toni molto duri L'ex capo della Polizia e prefetto Gianni De Gennaro ha organizzato con cura la sua uscita di scena In uno dei messaggi, quello al pm De Luca, ha scritto: «Se hai coscienza mi avrai sulla coscienza»

Abbiamo letto il contenuto di alcune lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima ancora che la famiglia potesse averle. Curioso Paese: il privato diventa pubblico e il pubblico resta segreto. Quanto vale la privacy di fronte a un segreto di Stato? E soprattutto, che cos’è lo Stato? Riemerge un’intervista del 2002 in cui Lino Jannuzzi raccontava a Dimitri Buffa la voce secondo cui De Gennaro si vantava di «avere in mano tutti, da Casini a Pera fino a Ciampi». Lui stesso ne dubitava. Evocava lo Sco, le bobine del bar Mandara e il Quirinale. Un reperto prezioso per capire le apparenti contraddizioni di un grande uomo di Stato. Il De Gennaro inviso ai berlusconiani era diventato il capo della polizia di Berlusconi. Un’assurdità per noi, che ormai concepiamo lo Stato come una succursale della politica. Un’ovvietà per chi sa che servire la Repubblica significa servire anche chi non si sarebbe votato, proteggere chi ci avversa, custodire segreti che potrebbero giovarci. I governi passano, lo Stato resta. Almeno così ci insegnavano alle medie. È il territorio oscuro della ragion di Stato. E se oggi facessimo tanta fatica a ricostruire il passato perché il segreto che cerchiamo non è ancora diventato storia?