A quasi una settimana dalla sua morte, la famiglia di Gianni De Gennaro chiede che il suo «testamento morale», come lui stesso l’ha definito, sia «reso pubblico nella sua interezza, nel rispetto della legge e delle prerogative delle procure». Dopo giorni di indiscrezioni, è il figlio Francesco a firmare una nota da cui traspare l’amarezza di aver saputo «ogni notizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa». Ma il dolore è anche quello di non conoscere ancora ciò che De Gennaro ha scritto per la moglie e i figli prima di togliersi la vita. Ed è «doveroso - sottolinea a nome della famiglia - che siano trattate con il massimo riserbo e che il contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto». Ieri gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta hanno incontrato la Procuratrice di Grosseto, Maria Navarro, in sede di conferimento dell’incarico per l’autopsia che verrà eseguita oggi al Careggi di Firenze. Nel confronto hanno chiesto che i familiari possano quantomeno avere accesso al loro contenuto prima dei funerali fissati per lunedì a Roma, a cui parteciperà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella. La Procura avrebbe dimostrato «comprensione», mentre sul «testamento morale», pur ribadendo che non vi sono resistenze alla pubblicazione, la linea è quella di terminare gli accertamenti dattiloscopici e calligrafici prima di metterlo a disposizione. I legali hanno nominato un loro consulente di parte per l’esame autoptico che fornirà le risposte sulle ultime ore di De Gennaro e sull’orario della morte, ipotizzato per ora all’alba di sabato scorso. Sono stati disposti anche gli esami tossicologici, per non lasciare alcun interrogativo aperto.

Non sapremo mai quando il pensiero più buio si sia insinuato nella mente dell’ex capo della Polizia. Forse nei mesi in cui aveva scoperto di essere sotto indagine e in cui le microspie registravano il suo progressivo avvilimento, la sensazione che qualcuno gli stesse rovinando la vita, la convinzione di aver già pagato abbastanza. Di certo quel pensiero è diventato decisione almeno quattro giorni prima di compiere il gesto, e poco dopo le perquisizioni del 12 novembre dei carabinieri del Ros a casa, in ufficio, nella sua villa in Maremma. Il 17 novembre ha scritto le lettere per i suoi affetti, e per il custode della tenuta toscana. Il 20, per ultimi, il duro messaggio al Procuratore di Caltanissetta («Mi avrai sulla coscienza se hai una coscienza»), e gli otto fogli con la sua verità di uomo di Stato. Inizierebbero così, riporta il Corriere: «Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire». Su quei ritratti, forse letti sui giornali, che lo raccontavano come uomo di potere e incarichi, De Gennaro sfida «chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me». E chiama come «testimoni» Enrico Letta, che «vi potrà dire della mia resistenza a guidare Finmeccanica», Giuseppe Conte, di come «ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di Presidente della Banca Popolare di Bari». E ancora Gianni Letta, «che potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink». Poi il ricordo amaro del 2007, quando «sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi in diretta tv». In quell’occasione, anche Giuliano Amato, che era al Viminale «vi confermerà che non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città». De Gennaro scrive anche di «aver commesso probabilmente degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Posso soltanto chiedere scusa, ma non cancellarli». C’è poi l’hard disk lasciato per i pm nisseni: «Non contiene misteri, né segreti, solo i riscontri di 40 anni di parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie».