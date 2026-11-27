Il Giornale ha ragione. Mercoledì ha titolato «Golpe anti Cav, ecco le prove», e le prove ci sono. Stanno nei verbali dell’epoca, con le contraddizioni di Scalfaro, Mancino e Amato. Aveva ragione anche nel 1994, quando lo dirigevo io. La mafia cucita addosso a Berlusconi ci parve subito un’invenzione per percuoterlo. Oggi aggiungo al fascicolo una pagina dimenticata. Vecchia regola del mestiere: non c’è nulla di più inedito della carta stampata.

Prima, De Gennaro. Ne ho scritto domenica e non tolgo una virgola. I morti sono indifesi, e a lui devo il rispetto che spetta a chi non può più replicare. Non esiste cittadino al di sopra di ogni sospetto, nemmeno il primo dei poliziotti, ma io di lui non dubito. Dietro il suo lavoro vedo molta ragion di Stato, obbedienza all’autorità e anche alla coscienza. Gianfranco Micciché ieri ci ha detto che, se fu De Gennaro a passare la velina a Repubblica, non lo fece di testa sua. Ebbe ordini. Lo penso anch’io. Ordini di chi?

Il diario

La risposta sta a pagina 63 di un libro uscito da Laterza nel 2013, «Contro scettici e disfattisti». Lo storico Umberto Gentiloni Silveri vi cita i diari di Carlo Azeglio Ciampi. Data: 22 gennaio 1994. Ciampi è presidente del Consiglio. Berlusconi scenderà in campo quattro giorni dopo. Quella sera Ciampi è a cena da Gaetano Gifuni, segretario generale del Quirinale. Scalfaro a tavola non c’è. C’è la sua voce, Gifuni, e il premier mette nel diario quel che ascolta. Lo storico riassume: il capo dello Stato è «preoccupato del fenomeno Berlusconi fino ad auspicare un fronte tipo Comitato di Liberazione Nazionale». Le ultime parole sono copiate dal diario.

Così arrivò al governo l’ordine di Scalfaro, detto anche «moral suasion». Pensate. Il capo dello Stato, arbitro per Costituzione, a due mesi dal voto evoca il Cln. Quello che combatté i nazisti e Mussolini. Per spostare Berlusconi, magari con un’altra via Rasella. Più guerra civile di così.

E chi lo scrive non è uno dei nostri. È Ciampi. Prese nota e tacque. Berlusconi, credo, quella pagina la conoscesse. La tenne acquattata per non avere altri casini.

Il seguito

Lo conoscete tutti. Marzo 1994, a una settimana dalle elezioni: Repubblica pubblica i verbali di un pentito, un signore che chissà quanti ne aveva ammazzati. Diceva che Berlusconi pagava Riina. Adesso sostengono che quella velina fu un favore a lui, perché bruciò l’indagine. Bel favore, in piena campagna elettorale. Novembre 1994: il Corriere della Sera recapita in prima pagina a Berlusconi, ormai capo del governo, un invito a comparire. Lui è a Napoli e presiede la conferenza dell’Onu sulla criminalità organizzata. Sette anni dopo sarà assolto. Poi l’accusa più grossa: le bombe del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Mandante lui. A Firenze hanno archiviato sei volte in trent’anni, l’ultima a giugno. Eppure lo hanno inseguito anche da morto, appigliandosi al fatto che Dell’Utri è ancora vivo. Una gigantesca bugia. I protagonisti di allora se ne sono andati quasi tutti. Lei no. Gode di ottima salute.

Lo stato di allerta scese dal Quirinale a tutte le belle persone della Repubblica. Alti papaveri e alti pennacchi, procure e redazioni, ciascuno fece la sua parte di resistenza. Il «resistere, resistere, resistere» di Borrelli è del 2002. Arrivò otto anni dopo l’appello di Scalfaro.

Ci accusano di voler riscrivere la storia. Non occorre. Era già scritta, bastava leggerla.

Rileggiamola, allora, quella pagina. Gifuni è la voce diretta e forte di Scalfaro. Parla al premier e chiede un fronte come il Comitato di Liberazione Nazionale. Io la leggo così: guerra partigiana a un uomo che non è ancora nemmeno candidato. Ma quella si fa a un nemico, e Berlusconi era soltanto un avversario. Bisognava trasformarlo in un criminale. Si scelse di dargli del mafioso.

Ciampi morì nel 2016, a 95 anni. Di quel fatto in pubblico non disse mai nulla. Scrisse due righe sulla carta. Bisognerebbe inciderle sul marmo. Testimoniano di un golpe ordito sul Colle più alto, che mai scese così in basso.