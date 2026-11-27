Messo alle strette sulla dinamica dell’attentato durante l’audizione di mercoledì, Sigfrido Ranucci ha fornito la sua versione prendendo le distanze dall’amico fraterno Valter Lavitola, che ora vuole tornare a parlare con i magistrati. A Il Giornale i suoi legali, Sergio e Arturo Cola, confermano che vogliono avviare le interlocuzioni con il pm Edoardo De Santis per chiarire alcuni punti dell’audizione. Nelle ore trascorse in Procura, secondo quanto ci risulta, Ranucci ha ribadito la propria estraneità alle dinamiche dell’attentato, manifestando l’intenzione di costituirsi parte civile. La deposizione del giornalista doveva rappresentare l’ultimo atto investigativo del pm prima della richiesta del giudizio immediato, ma Lavitola potrebbe cambiare lo scenario con nuove dichiarazioni che dovranno, però, essere suffragate da prove solide. Potrebbe chiarire il ruolo di Ranucci nei suoi affari e spiegare perché si sia interfacciato con gli imprenditori coinvolti nell’inchiesta Banca Progetto. Ed è proprio da qui che riparte Report: da una delle grandi indagini rimaste fuori dalla programmazione durante la gestione di Ranucci. E lo fa senza che, ad oggi, né l’attuale redazione né il precedente conduttore abbiano fornito una spiegazione sulle ragioni della mancata messa in onda. Una questione centrale alla luce delle frequentazioni di Ranucci con alcuni degli imprenditori coinvolti nell’indagine giudiziaria. «Pulcini e Ranucci sono amici da una vita», rivela a Il Giornale una fonte vicina all’imprenditore romano Antonio Pulcini, aggiungendo che i due avrebbero trascorso anche «qualche weekend insieme sulla di Antonio, la Beatrix. Parliamo di ben più di un incontro». Pulcini, indagato nell’inchiesta su Banca Progetto, il 27 marzo 2024 partecipò a un pranzo con Ranucci, Valter Lavitola e altre persone per fare da mediatore con l’imprenditrice Paola Rizzo, sua cara amica, affinché il faccendiere acquistasse le mura del Cefalù Bistrot di Monteverde. L’indomani Pulcini inviò a Lavitola una mail, in possesso de Il Giornale, con i dettagli dell’operazione da 430mila euro. A confermare la frequentazione era stato, in esclusiva alla nostra testata, lo scorso 5 ottobre, Fabrizio Montali, presente a quell’incontro: «Io l’ho visto più volte. Non solo in un’occasione e basta». Anche in assenza di Lavitola: «Con Ranucci ho un rapporto di sintonia, ci sentiamo, guardiamo, chiacchieriamo». Lo stesso Montali che aveva confermato le difficoltà della trattativa immobiliare. Tra marzo e maggio 2025, inoltre, Pulcini e Ranucci si vedono in un bar nella zona di viale Mazzini e parlano, secondo quanto ci viene riferito, proprio di Andrea Centofanti e Alessandro Di Paolo, entrambi indagati nell’inchiesta su Banca Progetto. Il primo, ex ufficiale della Guardia di Finanza e fratello di Fabrizio Centofanti, noto per i suoi rapporti con Luca Palamara, operava come consulente esterno nell’individuazione delle imprese da finanziare. Sua moglie, Ida Ruggiero, anch’essa indagata, era agente monomandataria della banca e avrebbe percepito, secondo gli inquirenti, circa 30 milioni di euro di provvigioni. Di Paolo, imprenditore attivo nel cinema e nel calcio e figlio di Roberto (già chiacchierato patron dell’Ostiamare), è coinvolto nel filone sui finanziamenti garantiti dallo Stato che sarebbero stati usati per finalità diverse da quelle dichiarate. Adesso Report contesta che l’inchiesta sia stata stoppata, senza però chiarire perché non fosse andato in onda prima e se la redazione conoscesse le frequentazioni del conduttore. Nessuno ha chiamato in causa la Rai o la professionalità dei giornalisti della trasmissione. Oggetto degli approfondimenti del Giornale sono i rapporti personali di Ranucci, dall’amicizia con Lavitola, mandante reo confesso dell’attentato ai suoi danni, alle frequentazioni con gli imprenditori indagati. La messa in onda dopo l’uscita di scena di Ranucci non dimostra che sia stato lui a impedirla.