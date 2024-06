Manca più qualità nelle sale

Cineguru è il sito di punta per chi si interessa di dati relativi agli incassi cinematografici. Ci scrive, tra gli altri, Robert Bernocchi che è il massimo esperto italiano di ciò che ruota intorno ai numeri del botteghino del grande schermo. I suoi dettagliati articoli mostrano, in modo preciso, i trend delle sale. Di recente, Bernocchi ha dimostrato come il maggio che si è appena concluso sia stato il peggiore, in termini di incassi, degli ultimi 15 anni; dato che dovrebbe allarmare e non poco. Inutile girarci intorno. Qui non è più un problema di cinefili che, dopo la pandemia, hanno perso la voglia di ritornare al cinema. Altrimenti, non si spiegherebbero i successi di titoli come Barbie, Oppenheimer e C'è ancora domani, dello scorso anno. Quella era un'onda che andava cavalcata con titoli all'altezza. A nostro parere, il problema è nel menu, che propone, salvo poche eccezioni, perlopiù, remake, episodi di saghe ormai esaurite, commedie con sceneggiature che, in alcuni casi, sembrano scritte con ChatGPT.

Questo fine settimana, ci sono state ben 6 novità in top ten, ovvero Me contro Te il film - Operazione Spie, Haikyu!! Battaglia all'ultimo rifiuto, L'esorcismo - ultimo atto, L'arte della gioia, The Penitent (nella foto Luca Barbareschi), Eileen. Che dovrebbe essere una buona notizia. Poi vai a fare il confronto con analogo week-end 2023 e scopri che, in quello del 2024, l'incasso è stato più basso di oltre la metà. Di cosa stiamo parlando?