Maxi-blitz antidroga sulla linea 90-91. Oltre 40 fermati dopo controlli a tappeto

Una vasta operazione di controllo è stata condotta venerdì, tra le 20.30 e le 23, sulla linea bus 90-91, una delle più trafficate e critiche della città. Numerosi uomini e donne della Guardia di Finanza, supportati da unità cinofile e da alcuni agenti della Polizia Locale, sono saliti sugli autobus effettuando controlli a tappeto.

I finanzieri hanno chiesto espressamente ai conducenti di aprire solo la porta anteriore, impedendo così fughe dalle uscite posteriori. Il bilancio è pesante: oltre una quarantina di persone fermate e portate via perché trovate in possesso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

L'operazione è stata segnalata da diversi utenti del trasporto pubblico e dal personale Atm in servizio.

Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, commenta: "Nella città prima nell'indice italiano della criminalità, anche questo è quello che serve per contrastare l'alto tasso di delinquenza, così come facevano le Giunte Albertini e Moratti che settimanalmente organizzavano queste operazioni".

"Un segnale forte in una linea spesso al centro di criticità legate a spaccio e microcriminalità. Operazioni come questa ricordano il modello di controllo del territorio delle passate amministrazioni di centrodestra" ha fatto notare ancora De Corato.

Un blitz che conferma quanto sia urgente e necessario intensificare i controlli

sul trasporto pubblico, spesso usato come canale per lo spaccio di droga. Operazioni a tappeto come questa rappresentano uno strumento efficace per restituire sicurezza ai cittadini che ogni giorno utilizzano i mezzi Atm.