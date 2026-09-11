Allerta maltempo sull’Italia: due donne morte, un uomo grave

Due donne morte, un uomo grave. È il tragico bilancio dell’ondata di maltempo che ieri ha colpito l’Italia con piogge battenti, allagamenti e forti venti.

Una donna è morta annegata nell’abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana (Udine), al confine tra Friuli e Veneto. La donna, 83 anni, ha imboccato il sottopasso nonostante fosse completamente allagato per le fortissime precipitazioni in corso da ore, e non è riuscita a uscire dalla vettura. Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito ad estrarla dall’abitacolo, ma purtroppo per la donna era troppo tardi, aiutato da un collega. Entrambi i militari sono stati ricoverati in codice verde. Un caso simile è stato sventato nella vicina San Michele al Tagliamento (Venezia) dove i vigili del fuoco hanno salvato una donna in stato di gravidanza che era rimasta bloccata all’interno della propria vettura. Decine gli interventi operati dai vigili del fuoco al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Il Tagliamento è esondato e Lignano Sabbiadoro è stata in parte allagata.

Un’anziana è morta a Sinalunga (Siena) per le conseguenze di una tromba d’aria che si è abbattuta nel Seneseterritorio. La donna, un’ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata. Sempre in Toscana, tromba d’aria a Viareggio e danni a numerosi stabilimenti balneari e a due cantieri.

Nella capitale un albero è caduto su un’auto in via Ardeatina. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco con l’ausilio dell’autogru e trasportato in ospedale in codice rosso. È in gravi condizioni. Su via Appia, all’altezza di Ciampino, i pompieri hanno lavorato anche con i mezzi antifibi per soccorrere automobilisti bloccati in sottopassaggi allagati.

Il giovedì autunnale, con pioggia battente e temperature ben sotto la media stagionale, ha colpito anche altre regioni italiane del Centro-Nord dell’Italia, condizioni che miglioreranno solo lievemente nei prossimi giorni, con spiccata instabilità e temperature minime ben sotto i 20 gradi. Molto colpita la Lombardia, teatro nella notte tra mercoledì e giovedì di violente precipitazioni. Il Lambro è esondato brevemente, per poi rientrare. È stata evacuata la Comunità Ceas nel Parco Lambro. Il Seveso è salito vicino alla soglia che avrebbe fatto scattare la vasca di laminazione. A Vimodrone alcune auto sono rimaste bloccate in un sottopasso. Nella zona nord di Milano, tra Cinisello e Monza, sono caduti quasi 100 millimetri di pioggia in 24 ore.