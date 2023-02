Arriva l’anticiclone di San Valentino: primo assaggio di primavera

Dopo un periodo di almeno due settimane caratterizzato sempre da correnti fredde settentrionali con temperature costantemente sotto la media, nevicate anche sulle zone costiere e risvegli sottozero al Centro-Nord, l'Italia sta per andare incontro a una fase più mite con l'anticiclone africano di "San Valentino" che porterà stabilità ma soprattutto un deciso rialzo termico su valori superiori alle medie di metà febbraio.

Impennata termica, ecco dove

In quota, e di conseguenza anche al suolo, si passerà a termiche anche di 10-12 gradi superiori rispetto ai valori odierni: merito dell'alta pressione di matrice sub-tropicale che dal Nord Africa interesserà il Mediterraneo e parte dell'Europa meridionale. Questo significa che da oggi ma soprattutto da lunedì 13 febbraio le temperature massime aumenteranno gradualmente su tutta la penisola con il picco tra martedì e mercoledì quando si toccheranno punte fino a 20°C al Centro-Sud ma valori molto elevati anche su alcune aree alpine del Nord come nel caso di Bolzano e Trento che raggiungeranno i 15-16°C.

"Sembrerà aprile"

Gli esperti de Ilmeteo.it parlano di anticipo primaverile: " punte di 15/16°C come se fossimo a fine Marzo, ma addirittura in alcune zone potremo raggiungere 20°C come ad inizio Aprile ", come ha spiegato il meteorologo Mattia Gussoni. Soltanto all'estremo Sud e sulla Sicilia e limitamente ai prossimi due giorni sono previste ancora correnti fredde con qualche pioggia e nevicata tra domenica pomeriggio e lunedì sera al di sopra dei mille metri di quota. Nulla a che vedere, ovviamente, con il ciclone mediterraneo che ha messo in ginocchio soprattutto l'Isola con piogge record fino a 3-400 mm sull'area sud-orientale e una nevicata eccezionale sull'Etna che ha prodotto anche due metri di neve in 24-36 ore.

Cosa accadrà dopo?

L'anticipo di primavera non deve farci scordare, però, di essere sempre in pieno inverno: le temperature minime saranno sempre molto basse e con valori vicini allo 0 su pianure e città del Centro-Nord soprattutto con cieli sereni e assenza di vento. Anche durante il giorno, poi, alcune zone della Valpadana potrebbero non toccare valori così elevati a causa della persistenza di nebbie e dense foschie. Il bel tempo potrebbe durare fino al prossimo fine settimana quando un fronte perturbato riporterebbe nubi sparse e piogge a spasso per l'Italia. Come abbiamo visto sul Giornale.it, poi, guai a dare per spacciato l'inverno: un riscaldamento della stratosfera potrebbe avere risvolti invernali importanti sul continente europeo ancora tutti da decifrare, l'anticiclone non durerà in eterno e la stagione fredda potrà ancora dire la sua.