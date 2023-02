Ecco che cos'è lo Stratwarming e perché dobbiamo preoccuparcene

Il mese di febbraio sarà caratterizzato da sviluppi meteorologici particolari: secondo il colonnello Mario Giuliacci una situazione dovuta in gran parte al fenomeno dello Stratwarming, causato da un raffreddamento anomalo e spesso repentino della stratosfera terrestre. Una situazione in grado di produrre immediate ripercussioni a livello europeo, spiega l'esperto.

Cosa può accadere

Proprio per via del fatto che la stratosfera si sta riscaldando con una certa continuità, sono attesi dei "colpi di coda" della stagione invernale anche nelle sue fasi conclusive. " La seconda parte della stagione invernale può risultare fredda, persino di più rispetto a quella iniziale ", anticipa il colonnello, che ricorda quanto accaduto, per esempio, nel 2012 e nel 2018, anni nei quali si verificarono ondate di gelo molto tardive. Peraltro, esattamente come accaduto anche quest'anno, dopo un inizio in sordina della stagione invernale. " Non si tratterebbe di nulla di anomalo: la statistica climatica ci dice che la seconda parte della stagione invernale risulta ricca di scambi meridiani, con facile possibilità che il freddo delle altissime latitudini arrivi fin da noi ", precisa ancora Giuliacci nel suo editoriale. Si tratta in concreto di masse d'aria fredda che discendono dal Polo Nord fino all'area del Mediterraneo, in grado di destabilizzare l'atmosfera, provocando un abbassamento delle temperature e il verificarsi di precipitazioni nevose.

Stratwarming

Il riscaldamento stratosferico improvviso (in inglese, per l'appunto "Sudden stratospheric warming", abbreviato Ssw e conosciuto soprattutto come Stratwarming) è alla base di questi eventi meteo così improvvisi e intensi. Generalmente tale fenomeno, di cui agli studiosi sono tuttora ignote le cause, contraddistingue la stagione invernale, colpendo in particolar modo l'emisfero settentrionale piuttosto che quello meridionale.