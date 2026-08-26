Due giorni di caldo estremo: quando (e dove) si toccheranno 42°C

Una buona fetta d’Italia di nuovo nella fornace. L’anticiclone subtropicale torna ad avanzare verso le regioni centro-meridionali con una “lingua” infuocata che porterà i termometri a superare i 40°C. Un caldo senza fine, dunque, dal Lazio in giù mentre al Nord Italia è già avvenuto un (piccolo) cambiamento con il passaggio di due perturbazioni responsabili di piogge, temporali e calo termico.

Quali sono le date

A partire da giovedì 27 agosto dall’entroterra africano arriverà quelli che molti considerano la quinta ondata di calore di questa estate. Diciamo subito che le temperature massime saliranno ben oltre le medie del periodo anche di 8-10°C e che alcune località rischiano dei record storici.

Dove farà più caldo

Nel dettaglio, i picchi di temperatura più elevati sono previsti al Sud e sulle due Isole Maggiori tra giovedì 27 e venerdì 28. “Le colonnine di mercurio potrebbero raggiungere valori prossimi ai 42°C, come previsto in alcune aree della provincia di Foggia. Punte di 41°C potranno essere raggiunte anche in Calabria, Sicilia e Sardegna, in particolare in città come Reggio Calabria, Caltanissetta, Cosenza e Cagliari”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Ma anche sabato 29 agosto la calura non abbandonerà le estreme regioni meridionali con la colonnina di mercurio che, nelle zone interne, tornerà a superare i 40°C (specialmente su Calabria, Sicilia e Sardegna).

Per quanto riguarda le regioni centrali, termometri verso l’alto “con punte fino a 39°C a Roma e 37°C a Firenze. Al Nord, invece, tra le regioni più calde troveremo soprattutto l’Emilia-Romagna, con valori prossimi ai 36°C a Bologna e Ferrara”, aggiungono gli esperti. “Temperature un po’ meno elevate sul resto del Nord, dove il quadro meteorologico potrebbe risultare a tratti più incerto, soprattutto su Alpi, Prealpi e alta Valle Padana”.

Quando avremo un cambiamento

Intensa ma non così lunga: già da domenica al Sud avremo un ridimensionamento termico ma per una vera e propria rinfrescata si dovrà attendere, con tutta probabilità, l’avvio del mese di settembre.