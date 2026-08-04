Il caldo estremo sta per finire: ecco quando arriva la perturbazione atlantica

Sono giorni di afa e grandissimo caldo, giorni davvero difficili dal punto di vista fisico, ma, stando alle ultime notizie, la morsa dell’anticiclone africano starebbe per allentarsi. A dare la notizia è il colonnello Mario Giuliacci, che ha annunciato l’arrivo di una perturbazione atlantica che investirà l’Italia, portando finalmente un po’ di sollievo.

Grande attesa, dunque, per la tregua dal caldo estremo che dallo scorso 28 luglio sta tenendo in ostaggio il nostro Paese. Avremo una fase iniziale che andrà dal 7 al 10 agosto e porterà piogge e fresco, in particolare nelle regioni del nord Italia. Poi, dall’11 al 12 agosto, la perturbazione si abbasserà, arrivando al centro Italia, dove si tornerà a respirare aria più fresca.

Le temperature caleranno in varie zone del Paese. Secondo le previsioni, a nord si scenderà sotto i 32°, mentre al centro si arriverà sotto i 35°. Continuerà a fare un po’ più caldo a sud, dove i valori resteranno comunque più alti.

La vera svolta è attesa intorno al 15 agosto. A partire da Ferragosto, infatti, l’anticiclone batterà davvero in ritirata, allontanandosi dall’Italia.

In attesa del fresco previsto fra qualche giorno, al momento dobbiamo ancora fare i conti con la pesante e asfissiante morsa del caldo. Secondo i dati ECMWF, il settentrione sta attraversando una fase di caldo intenso. A Milano e a Bologna si raggiungeranno temperature tra i 37 e i 38 °C nelle giornate comprese tra il 4 e il 6 agosto. A Torino, invece, sono previsti 37°. A Trieste e Udine il termometro segnerà 35° con un massimo di 37°. Poi arriverà la perturbazione atlantica che porterà temperature più consone al periodo.

“L’ondata di caldo sta avendo il suo apice, e durerà fino al 5-6 agosto”, ha dichiarato il famoso meteorologo. “Tra il 7 e l’8 arriverà una prima perturbazione che sconfiggerà definitivamente il caldo al nord. Resteranno alcune sacche di calore solo in Toscana, Umbria, Lazio, Foggiano, Materano e all’interno delle isole maggiori. Tra il 10 e l’11 arriverà un’altra perturbazione che rinfrescherà il nord, ma anche un po’ il centro. Fra il 14 e il 16 un’intensa perturbazione atlantica metterà fine alle ultime sacche di resistenza rimaste al sud e all’interno delle isole maggiori".