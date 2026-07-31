Fine settimana bollente, atteso picco di calore: le 23 città da bollino rosso

Anche se ci troviamo nel periodo dell’anno statisticamente più caldo, la nuova ondata di calore sta già provocando temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Il picco, con valori anche over 40°C, è atteso per il fine settimana dell’1-2 agosto con tante città da bollino rosso.

L’allerta del ministero

Il ministero della Salute ha emanato un bollettino con le città da bollino rosso sabato 1 agosto: Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. A queste 19 città, nella giornata di domenica 2 agosto se ne aggiungono altre quattro per un totale di 23 capoluoghi: Catania, Genova, Palermo e Trieste.

Quanto caldo farà

Gli esperti spiegano che saranno due giornate praticamente identiche con sole e grande caldo nelle ore centrali della giornata. “In particolare, sulle regioni del Centro-Nord avremo 39/40°C abbastanza diffusi, facilmente raggiungibili soprattutto nelle città di Milano, Bologna, Ferrara, Firenze e Roma.

Il rialzo dello 0 termico

A far capire l’entità di questa ondata di calore di origine sub-tropicale sarà lo 0 termico, posto sempre più ad altissima quota. In un primo momento toccherà i 5mila metri, poi si assesterà tra 4400 e 4800 metri “per diversi giorni, almeno fino al 4-5 agosto. Ciò comporterà una forte anomalia termica anche in quota con temperature che a 1500m oscilleranno tra 22 e 24°C con punte anche di 25/26°C”, spiegano gli esperti di 3BMeteo.

Quando finirà l’ondata di calore

Diciamo subito che ci sarà ancora un bel po’ da soffrire. “Con ogni probabilità si protrarrà per tutta la prima settimana del nuovo mese. I modelli fisico matematici faticano a trovare una via di uscita nel breve termine. Più che altro si intravedono dei possibili break ma non un vero e proprio termine - aggiungono gli esperti - Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabilismo intravede qualcosa tra i giorni 9 e 10 ma tutto dovrà essere confermato. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal grande caldo che interesserà l’Italia da nord a Sud e con temperature che potranno localmente superare i 40°C, soprattutto intorno a metà settimana”.