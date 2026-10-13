In arrivo la seconda Ottobrata: dove si toccheranno 26°C e quando tornano le piogge

A parte l’estremo Sud, lo scorso fine settimana ha visto un tempo atmosferico stabile e in gran parte soleggiato al Centro-Nord con valori gradevoli e in linea con quelli del periodo. La nuova rimonta di un anticiclone sub-tropicale riporterà un tempo stabile ovunque, quasi totale assenza di nubi e precipitazioni e un aumento dei valori termici diurni.

Dove sarà più mite

La classica Ottobrata prenderà il via da mercoledì 14 ottobre con il definitivo allontanamento della depressione che ha investito il Sud in direzione di Grecia e Turchia. Il soleggiamento diurno favorirà un aumento della colonnina di mercurio con punte fino a 26°C sulle zone interne della Sardegna, tra 18 e 21°C di massima al Nord, tra 21 e 24°C al Centro così come al Sud secondo le mappe degli esperti di 3BMeteo.

In arrivo un “blocco a Omega”

“Per il weekend i modelli indicano il consolidamento di un blocco a Omega sull’Europa”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Ma cosa significa e quando si forma? In pratica, quando un anticiclone è affiancato ai lati da due centri di bassa pressione, assume la classica forma della lettera dell’alfabeto greco. “Questo schema, inibisce la normale evoluzione atmosferica verso est, garantendo stabilità prolungata all’interno del campo di alta pressione”.

Quando torna il maltempo

Ancora, una data certa non c’è: l’estremo Sud potrebbe tuttavia risentire, nel corso del fine settimana, di infiltrazioni fresche da est con annuvolamenti e qualche pioggia specialmente sulle zone ioniche ma non si tratterà di maltempo organizzato.

Su gran parte d’Italia, invece, si dovrà aspettare la prossima settimana affinché possa cambiare l’assetto barico con un indebolimento dell’anticiclone di origine sub-tropicale e l’ingresso di eventuali fronti atlantici. Si tratta soltanto di una tendenza, che andrà confermata, ma sembra che lunedì 19 ottobre piogge anche intense potrebbero interessare il Nord e parte delle regioni tirreniche settentrionali ma è bene attendere nuovi aggiornamenti.