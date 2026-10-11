Il ritorno dell’anticiclone: ecco quanto durerà l’Ottobrata

Dopo che il maltempo si è preso la scena colpendo duramente soprattutto il Sud Italia con trombe d’aria, tornado e nubifragi, la perturbazione si sposta velocemente verso est grazie alla rimonta di un anticiclone che sta riportando graduali condizioni di bel tempo generalizzato.

Ultime note di instabilità

Ancora per lunedì 12 ottobre, però, correnti fresche e instabili provocheranno annuvolamenti e locali acquazzoni pomeridiani soprattutto al Centro-Sud, bel tempo al Nord ma in un contesto ancora molto fresco per i venti settentrionali che soffieranno moderati o forti soprattutto al Meridione d’Italia.

La prima Ottobrata

Una svolta meteo l’avremo a partire da martedì 13 ottobre con l’insediamento, deciso, dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Ciò significa non soltanto la fine delle piogge, per alcuni giorni, ma anche un graduale aumento termico nelle ore diurne con valori in grado di raggiungere i 25°C sulle regioni Centrali e in Sardegna e termometri al di sopra dei 22°C al Nord. Insomma, temperature miti, localmente superiori alle medie del periodo ma ampiamente gradevoli e sopportabili se paragonate ai valori abnormi che ci siamo portati dietro per gran parte dell’estate.

Quanto dura l’anticiclone

“La stabilità dovrebbe durare da metà settimana fino al weekend ma c’è una potenziale insidia da considerare, la possibilità che all’estremo Sud continui qualche infiltrazione di correnti orientali più fresche in grado di portare annuvolamenti e qualche isolata precipitazione”, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Secondo queste proiezioni, dunque, il Centro-Nord e sulla Sardegna prevarranno sole e stabilità, soltanto l’estremo Sud vedrà annuvolamenti pomeridiani con isolati acquazzoni pomeridiani e un clima relativamente più fresco.

Da dove deriva il termine Ottobrata

Quando si usa questo termine si parla di un periodo mite e soleggiato nel cuore del mese di ottobre. “Storicamente, il termine affonda le sue radici nella tradizione romana, quando le giornate di sole erano l’occasione per le gite fuori porta nelle campagne e nei vigneti; in meteorologia, oggi indica semplicemente una fase di stabilità atmosferica e valori termici sopra la media garantiti da un solido blocco anticiclonico”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

La tendenza successiva

Qualcosa potrebbe cambiare a partire dalla seconda parte del prossimo fine settimana con il potenziale ritorno a condizioni più instabili e piovose: trattandosi di proiezioni a medio-termine, tuttavia, sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti.