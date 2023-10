L'anticiclone Apollo alla massima potenza: cosa succede al meteo

Sta per arrivare un fine settimana pienamente estivo dal punto di vista meteo: l'anticiclone africano Apollo si farà sentire in tutta la sua potenza da nord a sud d'Italia ma sarà anche gran parte del Continente europeo a sperimentare temperature massime come fossimo a luglio o agosto in grado di raggiungere anche i 38°C in Spagna e fino a 33°C sul nostro settentrione.

Dove farà più caldo

" Le proiezioni indicano condizioni estreme estive almeno fino a metà ottobre anche su gran parte dell’Italia ", spiega Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. " Un picco molto significativo di caldo verrà raggiunto tra domenica 8 e lunedì 9 ottobre " con valori di 32-33°C tra Rovigo, Ferrara e Firenze, soltanto un grado in meno in città come Bologna, Forlì e Ravenna (Emilia-Romagna), Terni, Lecce, Agrigento e Oristano, queste ultime due città le più calde delle Isole Maggiori.

Possibili record in vista

Sarà caldissimo per il periodo anche a Roma che vedrà temperature diurne intorno ai 30°C, valore record mensile registrato già lo scorso martedì, uguagliando il massimo del 12 Ottobre del 1990", sottilinea l'esperto, il quale aggiunge che sicuramente saranno battuti " altri record mensili al Nord, mentre al Sud sarà più difficile andare oltre i picchi storici in quanto il meridione viene raggiunto frequentemente in autunno da fasi calde nordafricane" . Insomma, l'anticiclone Apollo fa sul serio e per fortuna ci troviamo a ottobre perché, grazie alla minor durata del giorno, nelle ore notturne le temperature minime scendono parecchio favorendo un'escursione termica anche di 10-15°C.

Come detto, saranno soprattutto alcune zone d'Europa a essere ancora più colpite rispetto all'Italia: per i valori previsti, se fossimo stati in piena estate " avremmo avuto 40°C tra Parigi e Londra, oltre 46-47°C in Spagna ". La straordinaria anomalia termica riguarderà specialmente la Penisola Iberica, Francia, Germania, Svizzera anche Benelux e Regno Unito con temperature massime che " localmente supereranno di 12-14°C le medie del periodo".

Le proiezioni a medio termine

Ma quanto durerà questo anticiclone? Scorgendo le mappe meteorologiche dobbiamo spingerci sul medio-lungo periodo: soltanto da domenica 15 ottobre l'alta pressione inizierebbe a cedere a partire da ovest favorendo l'ingresso di correnti molto fresche atlantiche che avrebbero il merito di far diminuire sensibilmente le temperature provocando un'ondata di maltempo con piogge e acquazzoni. Trattandosi di proiezioni, quindi, sarà necessario attendere nuovi aggiornamenti per capire se, la data di metà ottobre, sarà davvero lo spartiacque tra la fine (definitiva) di un'estate tardiva e l'inizio (definitivo) del periodo autunnale già in netto ritardo rispetto al calendario.