Pericolo grandine, come proteggere l'auto e ottenere un risarcimento

Gli ultimi bollettini meteo parlano chiaro. Il sistema perturbato di origine atlantica porterà una tregua dal grande caldo di questi giorni, ma genererà anche forti temporali, con fenomeni atmosferici anche molto violenti. Tra questi è prevista anche la grandine. Da qui l'importanza di sapere come comportarsi nel caso si verifichi questo genere di precipitazione. Se ci troviamo in casa, è importante mettere al sicuro l'ambiente domestico provvedendo a chiudere porte e finestre, con tanto di tapparelle.

Questo perché c'è il forte rischio che possano essere danneggiati dei vetri. Sempre per questa ragione, viene consigliato di tenersi a distanza dalle finestre. Nel caso in cui la grandinata ci sorprenda mentre siamo in auto, allora è bene raggiungere un luogo protetto in cui attendere in sicurezza un miglioramento delle condizioni meteo. Evitare zone con alberi, dove può verificarsi la caduta di rami. Fondamentale tenersi lontani da luoghi che possono allagarsi facilmente. È importante restare chiusi in auto fino alla fine della grandinata, così da restare protetti.

Se invece ci troviamo a piedi all'aperto e non abbiamo nulla con cui proteggerci, allora il consiglio è quello di raggiungere in fretta un edificio in cui ripararsi. Da evitare alberi, tettoie e altre strutture poco solide che potrebbero facilmente trasformarsi in pericoli. La testa è assolutamente da proteggere, anche solo con una giacca o una borsa.

Quando si parla di grandine è fondamentale cercare di prevenire i danni. Ecco perché se le previsioni meteo ritengono che il fenomeno possa manifestarsi è importante prendere sul serio la questione, evitare le uscite e mettere al riparo la propria automobile.

Nel caso si verifichino danni, questi devono essere valutati. In un secondo momento si può procedere con foto e perizie da presentare alla propria

compagnia assicurativa che, se previsto dalla copertura stipulata, provvederà a erogare il rimborso.