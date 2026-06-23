Picchi fino a 41°C: ecco quali saranno le aree d’Italia più calde

L’anticiclone africano non concede tregua e diventa sempre più forte: nonostante gli effimeri temporali di calore sparsi sulle aree montuose nelle ore pomeridiane, a tener banco è la gran calura (da record sulla Francia e non solo) con temperature massime che si apprestano a superare anche i 40°C.

Un nuovo 2003?

L’inizio dell’estate 2026, purtroppo, somiglia sempre di più alla stagione estiva 2003 come ricorda Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it che spiega nel dettaglio la dinamica atmosferica che ci sta interessando. “Stiamo vivendo un mese di Giugno che probabilmente batterà persino il tristemente noto giugno 2003: all'epoca registrammo in Italia due fiammate distinte, una all'inizio e una alla fine del mese, durate 6-7 giorni ciascuna. Questa volta, invece, l'ondata, iniziata il 17 giugno, si protrarrà come un unico, ininterrotto blocco rovente per oltre due settimane”.

Dove si toccheranno i 41°C

L’aria calda di estrazione sahariana toccherà il suo massimo tra metà e fine settimana, dunque il peggio dovrà ancora arrivare. Temperature così elevate, se permettete, non possono essere considerate “bel tempo” ma piuttosto un “maltempo anticiclonico” per il semplice fatto che valori così non fanno bene a nessuno. Tornando alle temperature attese nei prossimi giorni, entro il fine settimana “verranno frantumati numerosi record storici mensili - spiega Tedici - Milano, ad esempio, dovrebbe superare il suo precedente primato assoluto di 37°C spingendosi almeno a 38°C”.

Dovrebbe andare ancora peggio a Firenze che “entro lunedì 29 Giugno potrebbe raggiungere la soglia dei 41°C, oltrepassando quasi ovunque i limiti della normale sopportazione umana”.

In Francia va peggio

I cugini d’Oltralpe stanno molto peggio di noi. Gran parte del territorio sta già vivendo la fase peggiore di questo mostruoso anticiclone africano, e in particolar modo le zone più occidentali con temperature massime che, all’ombra, potranno toccare i 44°C. Sarà soprattutto l’area di Bordeaux a “bollire” e toccare record storici.

Ci sarà da stringere i

denti, dunque: prima di fine giugno non saremo fuori dal grande caldo come indicano tutti i modelli matematici. Una lieve flessione potrebbe arrivare nei primi giorni di luglio ma sarà bene attendere nuovi aggiornamenti.