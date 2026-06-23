Allarme caldo, soffoca la Francia. Due bambini muoiono in un'auto

Nessuno sa come sono entrati in quella che sarebbe diventata la loro tomba. Nessuno sa quanto tempo ci sono rimasti. Si sa solo che sono stati trovati morti, uccisi dalla canicule, il caldo infernale che attanaglia quasi tutta la Francia in questi giorni.

Due bimbi di 2 e 4 anni sono morti a Carpentras, cittadina nel dipartimento di Vaucluse nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, nella parte sud-orientale del Paese. I piccoli sono stati trovati privi di sensi e in arresto cardiaco nell'auto di famiglia parcheggiata in un garage nel quartiere Bois de l'Ubac di Carpentras, e nonstante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sono deceduti. Non è ancora chiaro come i due piccoli siano entrati nel veicolo di famiglia, che forse era rimasto aperto visto che si trovava custodito nell'autorimessa né per quanto tempo vi siano rimasti. Di certo non sono riusciti ad aprile lo sportello, ma tutto lascia pensare che si sia trattato di una bravata compiuta all'insaputa della madre di 33 anni. "Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo è la principale pista investigativa", ha affermato Helene Mourges, procuratrice della città di Carpentras, dove ieri si sono verificate temperature massime fino a 39 gradi. La procura di Carpentras ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

Quello di Carpentras è solo l'episodio più tragico di una vera emergenza climatica che sta soffocando l'Esagono. Basta aprire qualsiasi sito transalpino di informazioni per trovare quasi solo notizie dedicate all'afa. Sono 54 i dipartimenti (su un totale di 96 metropolitani) posti da oggi a mezzogiorno in stato di allerta rossa per il caldo, secondo quanto annunciato dall'ultimo bollettino di Météo-France, l'agenzia meteo nazionale. Altri 35 dipartimenti saranno in stato di allerta arancione, il livello immediatamente inferiore.

La canicule ha spinto il ministero dell'Istruzione a chiudere ieri 1.352 scuole in tutto il Paese e ha invitare altri 4.042 istituti a modificare i propri orari, concentrando le lezioni negli orari meno opprimenti e nelle aule dotate di aria condizionata. Il ministro Edouard Geffray ha anche riferito che la stragrande maggioranza dei maturandi potrà passare l'esame orale all'orario previsto: solo 5.233 saranno convocati in una data e in un orario differenti da quelli previsti.

Problemi anche nei trasporti. In particolare, un treno su dieci viene soppresso nell'Île-de-France, la regione di Parigi per evitare di stressare troppo le infrastrutture. L'ondata di calore che attraversa in questi giorni la Francia ha causato un aumento del 30-40 per cento delle chiamate ai servizi di Pronto Soccorso Samu-Sas secondo quanto riferito all'agenzia France Presse dal medico e componente di Samu-Sas, Louis Soulat. Vittime indirette del caldo anche le 10 persone morte per annegamento domenica in tutto il Paese, nel tentativo di sfuggire alla canicule.

Ondata di caldo estremo anche in Regno Unito, con temperature ben oltre le medie locali di stagione.

Il Met Office ha elevato da arancione a rosso il livello di allerta per le giornate di domani e giovedì, limitatamente ad alcune aree dell'Inghilterra e del Galles, dove le temperature potrebbero sfiorare i 40 gradi. Temperature elevatissime anche in Germania e in Svizzera, mentre la Spagna è da ieri in stato di allerta meteo, comprese le isole Baleari.