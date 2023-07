Piogge e temporali, ecco quando si allenterà la morsa del caldo

Il clima afoso di quest'ultimo periodo dovrebbe avere le ore contate, almeno per qualche giorno: l'arrivo di temporali al Nord porterà a un leggero calo delle temperature nel weekend, anche se già dalla prossima settimana si dovrebbe verificare una nuova impennata.

Gli esperti del Centro Meteo Italiano spiegano che la morsa del caldo si attenuerà a partire dalle regioni settentrionali e in una buona parte di quelle centrali per via dell'arrivo di correnti di aria più fresca. Nei prossimi giorni i meteorologi si attendono un deciso aumento dell'instabilità sui settori settentrionali della Penisola, con scrosci d'acqua e temporali anche di una certa intensità non solo sull'arco alpino ma anche lungo la Pianura Padana.

Una sorta di tregua, dato che già dalla settimana prossima le colonnine di mercurio torneranno a salire, pur raggiungendo temperature inferiori rispetto ai picchi toccati negli ultimi giorni: ciò non significa, tuttavia, che ci verremo a trovare in una condizione di clima mite, dato che, quantomeno al Sud, si rimarrà su valori di oltre 6 gradi superiori rispetto alle medie stagionali nel prossimo weekend. Il Centro Meteo Italiano, infatti, conferma che con l'arrivo della prossima settimana l'anticiclone africano tornerà ad affacciarsi prepotentemente sul bacino del Mediterraneo: nella prima metà, in particolar modo, si raggiungeranno al Centro-Sud valori fino a 8/10 gradi centigradi superiori alle medie.

Giovedì 20

Al Nord tempo stabile fin dalle prime ore del mattino, con cieli sereni o velati. Durante le ore pomeridiane aumenta l'instabilita sul settore alpino orientale, mentre altrove il cielo resterà sereno. Instabilità marcata nelle regioni del Triveneto, con estensione anche in Lombardia, sia in serata che nella nottata: fenomeni, questi, che si potranno riscontrare anche in pianura.

Al Centro tempo stabile ovunque fin dal mattino, con prevalenza di cieli sereni e qualche nube bassa in prossimità delle coste tirreniche. Nessuna variazione è prevista nel pomeriggio e in serata, dove permarranno condizioni di tempo asciutto con cieli sgomberi da nuvole.

Al Sud e sulle Isole Maggiori cielo sereno in ogni fase della giornata e un po' ovunque: si registra comunque un lieve calo delle temperature minime e di quelle massime.

Venerdì 21

Al Nord nuvolosità irregolare fin dal mattino, con possibilità di piogge e temporali soprattutto sui settori alpini. Durante le ore pomeridiane l'instabilità si estenderà anche in pianura e lungo le coste, in particolar modo quelle che si affacciano sull'Adriatico. Nelle ore notturne si assisterà a un graduale miglioramento.

Al Centro in mattinata continueranno a prevalere condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la situazione si manterrà inalterata ovunque, tranne che in Toscana, Marche e Umbria, dove saranno possibili brevi scrosci d'acqua localizzati. In serata le condizioni meteo miglioreranno anche in queste tre regioni, per cui tornerà il sereno e l'asciutto un po' ovunque.

Al Sud e sulle Isole Maggiori condizioni di clima asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi dappertutto, dalla mattina fino alla sera: temperature minime e massime in lieve calo o stazionarie.