Quarta ondata di caldo africano: dove si toccheranno i 41°C

Quasi archiviata la breve parentesi con un clima più sopportabile, è in arrivo l’ennesima ondata di calore di origine sub-tropicale (la quarta dell’estate) a causa dell’arrivo di un nuovo anticiclone africano. Scordiamoci nubi, acquazzoni e temporali, la stabilità sarà pressoché assoluta ma a far notizia saranno i termometri che si impenneranno su valori anche superiori ai 40°C all’ombra.

Cosa dobbiamo aspettarci

Per le giornate di lunedì 27 e martedì 28 luglio le condizioni atmosferiche si manterranno buone al Centro-Nord con temperature sopportabili durante il giorno e gradevoli la sera mentre il Sud, segnatamente la Sicilia, farà i conti con una goccia fredda foriera di temporali sparsi che si faranno sentire in entrambe le giornate. La nostra attenzione, però, si sposta a partire da mercoledì 29 quando l’anticiclone africano “spegnerà” ogni nota instabile tornando sul bacino del Mediterraneo.

Dove si supereranno i 40°C

I valori termici si porteranno diffusamente al di sopra della media climatica, soprattutto al Centro-Nord, con picchi che, entro il prossimo week-end, potranno raggiungere localmente i 40-41°C”, spiega Federico Brescia de Ilmeteo.it. Questi valori si raggiungeranno in Toscana (come nel caso di Firenze) così come anche alcune zone della Val Padana. Altrove, le temperature massime si assesteranno mediamente fra i 36 e 38°C.

Non andrà meglio di notte: se si avranno fisiologici cali termici, le minime molto spesso non scenderanno sotto i 25°C riproponendo il fenomeno delle cosiddette “notti super tropicali”, con un caldo persistente anche dopo il tramonto.

La durata dell’anticiclone africano

Se, da un lato, chi andrà in vacanza in Italia sarà contento del meteo stabile, dall’altro lato il caldo africano è destinato a durare a lungo. “Le simulazioni attuali mostrano una struttura dell’alta pressione particolarmente solida e ben strutturata - spiega il meteorologo - Al momento, non si intravedono cedimenti significativi, tutt’altro. Questo contesto di caldo intenso e stabilità atmosferica ci accompagnerà anche nei primi giorni del mese di agosto”.