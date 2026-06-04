Il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre: cosa accadrà alle temperature

Mentre i forti temporali che ci hanno interessato nelle ultime ore si sono definitivamente spostati verso Est, sul nostro Paese sta per tornare una figura sempre presente nelle estati degli anni Novanta e adesso sempre più “latitante”, il famigerato Anticiclone delle Azzorre.

Ultimo fronte, poi bel tempo

Prima, però, qualche regione dovrà ancora fare i conti con un po’ di instabilità pomeridiana e serale a causa di un fronte perturbato attualmente sulla Francia. È così che su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia il meteo sarà ancora incerto e la prossima notte qualche temporale potrà spingersi anche su Toscana e Marche. Bel tempo sul resto d’Italia con cieli sereni e un clima finalmente gradevole e per nulla afoso.

Cosa accadrà alle temperature

Ma è dal fine settimana che tutto il Paese sarà “abbracciato” dall’anticiclone “buono”, l’opposto di quello africano che porta un clima molto spesso rovente. Si tratta dell’Anticiclone delle Azzorre che si affermerà anche sull'Europa centro-meridionale. “I termometri si assesteranno su valori decisamente gradevoli, con massime che si fermeranno tra 28 e 32°C. Ci attende, insomma, una fase stabile e caratterizzata da un caldo fisiologico e pienamente sopportabile, che ci farà stare bene per almeno una decina di giorni”, spiega Lorenzo Tedici de ilmeteo.it. Molto gradevoli, da Nord a Sud, anche le temperature notturne che si abbasseranno anche al di sotto dei 20°C soprattutto sulle aree collinari. Insomma, l’estate che desiderano milioni di italiani ci farà compagnia per qualche giorno.

La tendenza successiva

In un conclamato contesto di cambiamenti climatici, però, è bene non cantare vittoria e non illudersi facilmente: già dalla prossima settimana alcuni modelli matematici vedono il “possibile ritorno di correnti più calde e africane su buona parte del Paese”, aggiunge l’esperto Tedici, oltre ad alcuni temporali al Nord

soprattutto nella giornata di martedì 9 giugno. Intanto, però, è bene godersi l’Anticiclone delle Azzorre che renderà gradevoli anche le ore centrali della giornata con valori che non supereranno, se non localmente, i 30°C.