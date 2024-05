Sono gli ultimi temporali: ecco quando arriva (finalmente) l'estate

È arrivata, come da previsioni, l'ennesima perturbazione di questo piovosissimo mese di maggio con nuovi temporali, grandinate e nevicate sulle Alpi come mostrano le immagini sempre aggiornate del satellite. Anche oggi c'è un'allerta gialla per gran parte del Nord Italia, allerta arancione soltanto su "Laghi e Prealpi Varesine e Nodo Idraulico di Milano" ma sembra che dai prossimi giorni, con l'arrivo dell'estate meteorologica, le condizioni atmosferiche siano destinate a cambiare in direzione del bel tempo.

L'evoluzione meteo

Prima, però, dovremo fare i conti con altre 24 ore di nubi, acquazzoni e locali criticità per il maltempo che interesserà soprattutto le zone del Triveneto così come su Alpi e Prealpi dove nevicherà anche a 1.500 metri, una quota consona al calendario di un paio di mesi fa. Gli esperti sottolineano il rischio nubifragi su Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Al Centro è previsto un passaggio nuvoloso da ovest verso est con nubi anche compatte e qualche pioggia mentre al Sud e sulla Sicilia splende già il sole a parte annuvolamenti su Campania e Calabria.

Cosa cambia nel fine settimana

Nel primo fine settimana di giugno ormai alle porte " la pressione tornerà ad aumentare un po’ regalando un’atmosfera un po’ più stabile ", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Il fine settimana sarà decisamente migliore di quelli passati ma soprattutto sabato quando avremo prevalenza di sole ovunque, gli unici temporali saranno relegati alle Alpi. Discorso diverso per domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, con un nuovo peggioramento specialmente al pomeriggio e acquazzoni più estesi anche alle zone di pianura del Nord, l'Emilia-Romagna e l'Appennino centro-settentrionale.

Prossima settimana con l'estate

La data per una svolta c'è: da mercoledì 5 giugno " una vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale si espanderà (proprio come avviene in estate) sul bacino del Mediterraneo, inglobando dunque anche il nostro Paese", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. " Si tratta di correnti d'aria calda in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara che provocheranno, oltre a un'estrema stabilità atmosferica con tanto sole, anche un aumento sensibile delle temperature" . Questo significa che anche al Nord si toccheranno i primi 30°C sulle zone di pianura mentre al Sud e sulla Sicilia le massime arriveranno anche sui 34-35°C.

Non ci siamo dimenticati dei primi due giorni della settimana, lunedì 3 e martedì 4 giugno: torneranno i temporali

con grandinate al Nord a causa di un nuovo fronte instabile con aria molto fresca in quota ma dovrebbe l'ultimo di un lunghissimo periodo che consegnerà maggio agli annali della meteorologia.