Temporali e tregua dal caldo ma da fine mese torna una nuova ondata africana

Messa alle spalle la terza e più pesante ondata di calore di origine sub-tropicale (oggi possibili 45°C in Sicilia), le temperature hanno già registrato un netto calo su tre quarti d’Italia con il prezzo da pagare di devastanti temporali e grandinate. Almeno fino a venerdì saranno numerose le occasioni per nuovi fenomeni in spostamento anche al Centro-Sud ma attenzione perché c’è già una nuova data per il ritorno del caldo africano.

Dove colpiranno i temporali

Nella giornata odierna, mercoledì 22 luglio, al Nord tornerà il bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio, i temporali si svilupperanno maggiormente lungo l’Appennino centro-settentrionale ma anche sulle coste adriatiche del Centro-Sud. Giovedì 23 luglio saranno più o meno le stesse zone ad essere interessate: alcuni temporali in serata raggiungeranno anche Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Venerdì 24 luglio i fenomeni saranno sempre meno frequenti a parte un po’ di residua instabilità all’estremo Sud. Domenica 26 luglio, però, un nuovo fronte temporalesco interesserà gran parte del Nord e del Centro per toccare anche la Campania nel pomeriggio. Si tratterà di un passaggio veloce visto che in serata le nubi temporalesche si saranno trasferite sui Balcani.

Cosa accadrà alle temperature

Come spiegato in apertura, il calo termico è già realtà su gran parte d’Italia e si farà ancora più evidente tra giovedì e venerdì. “Le temperature si assesteranno sui 32°C al Nord, 34°C al Centro e 36-37°C al Sud. Sono valori certamente alti se paragonati a cinquant'anni fa, ma decisamente più sopportabili rispetto alla fornace recente”, spiega il meteorologo Lorenzo Tedici.

Il ritorno dell’anticiclone africano

Il problema, però, è che i modelli matematici vedono già una nuova ondata di calore africana per la fine del mese. “Il quadro a lungo termine è angosciante.

Dalla prossima settimana potrebbe tornare il cosiddetto 'Cammello', la lingua d'aria rovente sahariana, con un'escalation termica culminante nella quarta ondata di calore entro fine luglio - conclude Tedici - Le mappe indicano che già da sabato 1 agosto registreremo 35-37°C diffusi dalla Valle Padana fino alla Capitale, speriamo si sbaglino”.