Tromba d’aria nel Trapanese: 9 persone al pronto soccorso, 4 sono bambini

Quattro bambini e cinque adulti sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala dopo la tromba d’aria che ha colpito il territorio. Gli accertamenti, anche strumentali, hanno rilevato ferite da taglio ed escoriazioni. Per i pazienti è stato attivato anche un servizio di supporto psicologico.

Doppia tromba marina nel Trapanese, danni e feriti I danni provocati dalla tromba d'aria danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. Marsala, 9 ottobre 2026. ANSA/MAX FIRRERI (MAX FIRRERI/ANSA)

A fare il punto è la Direzione strategica dell’Asp di Trapani, che rassicura sulla gestione dell’emergenza: “È sotto controllo la situazione dal punto di vista dell’emergenza sanitaria dopo la tromba d’aria che ha colpito il territorio di Marsala”. L’ospedale ha attivato il Peimaf, il Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti, previsto dal protocollo aziendale per organizzare la risposta sanitaria in queste circostanze.

L’Asp ha infine ringraziato le squadre impegnate nei soccorsi: i vigili del fuoco, il 118, la Protezione civile e il Comune di Marsala.