Vortice provoca forti temporali ma poi torna l’anticiclone, ecco quando

Dopo che la canicola africana che ha tenuto in scacco l’Italia per oltre una settimana, si cambia registro. L’arrivo di aria fresca ha già fatto sentire i suoi effetti, nella giornata di ieri, su Alpi, prealpi e soprattutto le regioni settentrionali con forti acquazzoni e temporali. Un vortice presente sul nostro Paese rinnoverà locali condizioni di maltempo anche per giovedì 2 e venerdì 3 luglio.

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L’allerta della Protezione Civile

È stato diramato un bollettino con allerta rossa a causa dell’elevata criticità per rischio idrogeologico su una parte del Veneto (Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni): allerta arancione per moderato rischio temporali, invece, su gran parte del territorio veneto e una fetta d’Emilia-Romagna (l’area romagnola). Allerta gialla, invece, per ben 15 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Cosa dobbiamo aspettarci

Con il trascorrere della giornata odierna, il vortice colmo di aria fresca si andrà localizzando soprattutto sul Centro-Sud. Già questa mattina, a fare i conti con nubi e piogge sono soprattutto le regioni centrali come mostrano le immagini satellitari. Durante le ore pomeridiane, a cominciare dalle zone interne, si andranno sviluppando temporali anche forti, con grandinate, in spostamento verso le zone costiere.

Anche nella giornata di domani, venerdì 3 luglio, assisteremo a meteo instabile ma in via di miglioramento: soprattutto l’estremo Sud vedrà nuovi fenomeni, bel tempo sul resto del Paese.

Netto calo termico

Capitolo temperature: gli esperti parlano di “pausa” dal grande caldo con termometri che localmente scenderanno giù anche di 8-10°C rispetto ai giorni scorsi. Una bella boccata d’ossigeno soprattutto su tutte quelle città dove le temperature massime hanno superato puntualmente i 35-36°C all’ombra con punte vicine ai 40°C.

Il ritorno dell'anticiclone

È bene non illudersi, però: già a partire dal week-end del 4-5 luglio l’anticiclone tornerà a recuperare il terreno perduto con temperature massime in nuovo aumento ma senza i picchi e la canicola dell’ondata di calore da record che ha attanagliato l’Italia e soprattutto alcuni Paesi europei (Spagna, Francia e Germania in primis) nei giorni

scorsi. Caldo sì, ma senza afa. Per adesso, godiamoci il volto bello dell’estate: dai prossimi aggiornamenti capiremo quale sarà l’evoluzione futura, se legata maggiormente all’Anticiclone delle Azzorre o a quello africano.