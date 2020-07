Aggredisce il conducente e prende il controllo del tram

Momenti di autentico terrore questa mattina a Milano, dove un uomo di 39 anni ha letteralmente perduto il controllo, scagliandosi contro il conducente di un tram e prendendo possesso del mezzo. Il soggetto, fortunatamente fermato in breve tempo grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine, si trova ora in ospedale per essere sottoposto ad una visita psichiatrica.

Il 39enne, come riferito dal "Corriere", soffre di disturbi mentali, e già dalle 9 di stamani aveva cominciato a manifestare dei problemi. Uscito di casa con la madre di 64 anni, l'uomo aveva iniziato a discutere pesantamente con lei mentre stavano percorrendo in auto la A7. In preda alla furia, era quindi riuscito a far accostare la donna, alla guida del mezzo, ed a spintonarla fuori dall'abitacolo, abbandonandola di fatto in mezzo all'autostrada, per la precisione in prossimità dell’uscita Binasco.

Sconvolta e preoccupata, la 64enne si era quindi rivolta alle autorità locali, mentre il figlio fuggiva a bordo della vettura. Dopo aver lasciato incustodito il mezzo in via Gutenberg (gli inquirenti hanno successivamente rinvenuto il veicolo aperto, con le chiavi inserite ed il motore ancora acceso), il 39enne si è quindi diretto verso la fermata dei tram. Salito sul mezzo pubblico intorno alle ore 12:30, l'uomo ha quindi inspiegabilmente preso di mira il tranviere, picchiandolo e costringendolo ad allontanarsi dalla postazione di guida. Il tutto dinanzi agli occhi di due viaggiatori terrorizzati, che sono subito scesi ed hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto i carabinieri ed una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Milano Ovest. Già alla ricerca del soggetto, individuato anche grazie al segnale gps del cellulare, militari ed agenti sono immediatamente entrati in azione. Il 39enne è riuscito soltanto a compiere alcuni metri prima che il mezzo si arrestasse, fermandosi al capolinea di via dei Missaglia, nel quartiere milanese di Gratosoglio. Il dipendente Atm, ripresosi dall'aggressione, aveva infatti avvisato la centrale, chiedendo di interrompere l'alimentazione elettrica.

Raggiunto dagli agenti e dai militari, il 39enne è stato fatto scendere dal tram numero 3. Attualmente si trova ricoverato al San Paolo di Milano, dove sarà sottoposto ad una valutazione psichiatrica. Quanto alla madre, trovata visibilmente sotto choc, è stata trasportata al pronto soccorso dell'Humanitas in codice giallo. Spintonata dal figlio fuori dall'auto, aveva infatti riportato alcune ferite. Nessuna grave conseguenza, invece, per il dipendente Atm aggredito, che ha comunque raggiunto l'ospedale per un controllo.

Al momento non è ancora ben chiara la posizione del 39enne. Stando alle ultime notizie, l'uomo sarà probabilmente denunciato in stato di libertà per attentato alla sicurezza dei trasporti.