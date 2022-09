Cade una gru sulla linea del metrò 2: caos e paura

La gru crolla, abbatte un muro e solo per miracolo non ci sono nè morti nè feriti. E' successo ieri intorno alle 18.40 nella stazione metropolitana M2 di Bussero. Il pesante mezzo meccanico ha invaso la sede ferroviaria all'interno del cantiere per la realizzazione di opere di accessibilità, che prevedono anche la demolizione del vecchio sovrappasso che sarebbe iniziata in queste notti. La caduta della gru ha danneggiato la rete aerea di alimentazione della linea e ha provocato la caduta della rampa di scale che portava al sovrappasso.

I tecnici sono subito intervenuti e la circolazione dei treni è stata sospesa tra le stazioni di Gessate e Cernusco sul Naviglio. La tratta è stata servita fino in tarda serata con bus sostitutivi. Atm, l'azienda milanese che gestisce il servizio di trasporto, ha attivato tutti i canali per informare i passeggeri sui cambiamenti del servizi e per sapere quando i treni torneranno in funzione sul tratto Gessate-Cernusco della linea verde anche nella giornata di oggi: «Fino al termine del servizio - scrive l'azienda milanese su Twitter - i treni sono sostituiti da bus tra Gessate e Cernusco sul Naviglio. Siamo al lavoro per rimuovere una gru che ha danneggiato la rete aerea di alimentazione».

«Quanto e successo sulla linea 2 nei pressi di Bussero noi non la riteniamo una situazione grave. La riteniamo una situazione gravissima- commenta Enrico Vizza, segretario generale Uil Milano Lombardia- Non epossibile che oramai sia quasi una routine che si spezzino autogru o bracci di autogru all'interno di aree di cantiere. Sarebbe potuta essere una strage se questo fosse accaduto qualche minuto prima. Quando epassato il treno con i passeggeri».

«Vogliano sapere - aggiunge Vizza - percheeaccaduto, che cosa non ha funzionato, vogliamo sapere se il cantiere era sotto controllo, se sono stati messi a disposizione tutti gli strumenti per il controllo e le attivit, se si sono fatte le dovute manutenzioni a tutti i mezzi utilizzati. Come confederazione sindacale scrivero personalmente alla Procura della Repubblica di Milano per richiedere i dovuti accertamenti sul caso».