Investe agente per evitare ritiro patente

Per evitare (di nuovo) il ritiro della patente, fugge dalla polizia dopo aver bruciato un semaforo rosso. Quindi sperona una «Volante» della polizia, investe un agente che tenta di bloccarlo, per poi scappare ancora, «liberandosi» nel frattempo dei tre amichetti che viaggiano con lui e che, vista l'aria che tira, non esita ad abbandonare in stazione Centrale. Anche lui lascia in fretta e furia l'albergo in cui alloggia, in zona Gae Aulenti per sparire, apparentemente, nel nulla. Da cui riemerge però qualche ora più tardi per presentarsi - compunto a dovere e accompagnato dal suo legale - al commissariato Lorenteggio. «Ho avuto paura che mi ritirassero nuovamente la patente» Dove, però, a quel punto, non può evitare una denuncia per tentato omicidio e resistenza, scampando per un soffio l'arresto ma solo perché la flagranza è trascorsa da un pezzo. Nessuno gli eviterà però di sborsare circa 3mila euro per i danni stradali provocati durante la sua fenomenale impresa.

È nelle mani della Procura di Milano il futuro prossimo del protagonista di un'insolita alba di un qualunque mercoledì di ottobre (l'altro ieri). Si tratta di un 27enne toscano, rampollo di una facoltosa famiglia di imprenditori di Carrara con un giro d'affari a internazionale e a molti zeri. Un giovanottone che - su di giri e alla guida di un'Audi Q5 presa in leasing a Bolzano nonostante da qualche tempo non abbia più la patente che gli è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza - ha raggiunto Milano per fare bisbocce in compagnia di un gruppo di coetanei, dando filo da torcere alla polizia nella zona tra via Canova, l'Arco della Pace, viale Melzi d'Eril, viale Elvezia, via Guerrazzi, via Poliziano, via Massena, corso Sempione, via Cenisio e via Messina. Con il risultato che adesso un agente scelto di 32 anni è ricoverato al Gaetano Pini con 15 giorni di prognosi per policontusioni. E, tutto sommato, al poliziotto è andata bene visto il «volo» che il 27enne, gli ha fatto fare: dopo averlo travolto in via Messina, proiettandolo prima sul cofano e poi sul tettuccio dell'auto, l'agente è stato infatti sbalzato di ben 15 metri rispetto al punto d'impatto.