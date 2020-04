Covid-19 in Lombardia già a gennaio: 1.200 positivi prima del caso 1

Quasi un mese prima della scoperta del primo caso italiano positivo al Covid-19, a Milano e provincia 160 persone erano già infette (su circa 1.200 in tutta la Lombardia). A rivelarlo è un dossier della task force della Regione Lombardia, reso noto dal Corriere della Sera, che analizza i giorni precedenti al 21 febbraio 2020, quando a Codogno arriva in ospedale il "paziente 1".

Secondo il quotidiano, per individuare il "giorno zero" bisognerebbe risalire al 26 gennaio. È probabile, infatti, che già in quel momento a Milano ci fossero 46 casi di nuovo coronavirus, sui possibili 543 di tutta la Lombardia. Il grafico costruito dalla task force analizza la " distribuzione della curva di inizio dei sintomi per i casi positivi ", che permettono di scattare una fotografia del periodo precedente al 21 febbraio, quando il nuovo coronavirus iniziò a fare paura anche all'Italia.

Fino a quel momento, il Covid-19 era visto come un nemico lontano, riguardante una provincia cinese e tutti gli sforzi del nostro Paese erano concentrati sulle frontiere, per evitare l'ingresso del virus nei confini. Ma, secondo l'analisi della Regione, il virus era entrato e circolava in Lombardia già da fine gennaio. Secondo quanto riferisce il Corriere, già 26 giorni prima del "paziente 1", 46 milanesi avrebbero iniziato a manifestare i sintomi della malattia. Una tendenza che sarebbe aumentata nei giorni successivi: 9 persone collocherebbero i sintomi il 12, 13 e 15 febbraio, altre 10 il 18 e 35 il 20 febbraio.

Un altro grafico presente nel dossier evidenzia il numero dei contagi giornalieri a seconda della data di "ricevimento del tampone in laboratorio": in questo caso i casi positivi a Milano sono stati 1 il 21 febbraio, 2 il 22 febbraio e altrettanti il giorno dopo, fino ai 25 del 29 febbraio e ai quasi 800 del 10 marzo.