Le mascherine e niente pranzo, ecco la visita "sicura" ai nonni

Via libera alle visite, ma con accorgimenti e restrizioni. Da oggi, infatti, si potrà andare a trovare, anche in un comune diverso dal proprio ma all'interno della Regione di residenza, coniugi, partner conviventi e delle unioni civili, nonni, parenti fino al sesto grado ovvero «i figli dei cugini tra loro» e gli affini fino al quarto grado cioè «i cugini del coniuge».

«Mi aspetto che dal 4 maggio la gente continui a comportarsi con la stessa serietà con cui si è comportata fino ad oggi - l'augurio del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana - con lo stesso senso civico, che riprenda gradualmente la propria normalità, rispettando le regole, non commettendo imprudenze e sapendo che il virus è ancora presente e quindi noi dobbiamo e possiamo vivere cercando di non incontrarlo ed evitare che riprenda la strada della diffusione».

Ecco allora dalla pagina Facebook del governatore dieci consigli pratici per far visita ai propri genitori, anche anziani, e ai nonni, tenendo sempre a mente appunto che si ratta di una categoria particolarmente fragile e quindi a rischio. Non solo, le distanze di sicurezza di un metro e l'obbligo della mascherina, per gli adulti e i bambini sopra i 6 anni, è sempre valido, a maggior ragione in casa e in presenza di anziani

Nel decalogo si trovano «norme di buon senso» come la prima, fondamentale, «in caso di sintomi influenzali anche minimi è meglio posticipare la visita» e «incontra i tuoi cari da solo o in presenza di un solo bambino».

Prima di portare i bimbi in visita dai nonni è opportuno sempre accertarsi «che non abbiano avuto contatti ravvicinati con coetanei o altre persone, almeno nella settimana precedente all'incontro», incontro che è meglio dilazionare nel tempo: «meglio 1 solo incontro lungo e non 2 incontri brevi». Ancora: «se puoi organizza l'incontro all'aperto o in un ambiente ben areato».

Viene poi ricordato di mantenere «sempre la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina per tutto il tempo, lavandosi accuratamente le mani prima e dopo la visita». Sette: «Evitare di consumare alimenti in compagnia dei nonni e di fermarsi a pranzo o a cena». Ottava regola: «Non lasciare i bambini a casa dei nonni per un tempo prolungato o continuativo per giorni». Il decalogo si conclude con l'invito a farsi carico delle commissioni dei propri anziani e ad aiutarli nella ricerca dei servizi di emergenza e di consegna a domicilio, spiegando loro anche come fare videochiamate.