Presentate tutte le liste. Ecco le sfide lombarde collegio per collegio

Ed eccoli, i candidati. Nel corso della giornata di ieri, hanno presentato le liste di partito, e i nomi dei collegi, tutti i partiti e movimenti che non lo avevano fatto domenica.

Si sono delineate, dunque, le sfide che andranno in scena da qui al 25 settembre, giorno delle elezioni politiche. A partire da Milano, città ovviamente importante come poche, anche simbolicamente.

Al Senato, i collegi uninominali sono 11. Il collegio 1 è Varese e qui si confrontano Massimiliano Romeo del centrodestra, Orlando Rinaldi del centrosinistra, Giusi Versace di Azione e Francesca Bonoldi dei 5 Stelle. A Como per il centrodestra c'è Licia Ronzulli, per il centrosinistra Aurora Longo, per i centristi Giuseppe Conti e per i grillini Tommaso Leoni.

Nel collegio di Milano, largo alla leghista Maria Cristina Cantù. Il Pd schiera il bergamasco Antonio Misiani, ex viceministro, i renziani Ivan Scalfarotto e i grillini l'ex consigliere regionale Eugenio Casalino. Sesto San Giovanni-Milano è il collegio 4. Qui il centrodestra candida Isabella Rauti, il centrosinistra Emanuele Fiano, il terzo polo Tiziana Demma e i 5 Stelle Elena Sironi.

Nel collegio 5 (Cologno) tocca a Ignazio La Russa (avversari Adriana Albini per il Pd, Marco Malinverni terzista e Paola Pizzighini dei 5 Stelle).

Riflettori accesi su Monza. Questo è il collegio del presidente di Forza Italia, ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Proverà a contrastarlo per la sinistra Federica Perelli, mentre i terzisti schierano Fabio Albanese e i Stelle Bruno Marton.

A Bergamo la partita si gioca fra Daisy Pirovano del centrodestra, Giacomo Angeloni della sinistra, Andrea Moltrasio dei terzopolisti e Umberto Di Franco dei grillini.

Nel collegio senatoriale di Brescia competono il leghista Stefano Borghesi, la dem Rosa Vitale, il terzista Riccardo Canini e la 5 stelle Anna Maria Bonettini. Partita rilevante anche a Treviglio, con l'ambasciatore Giulio Terzi (FdI) col centrodestra, Cristina Tedaldi col Pd, la ministra Maria Stella Gelmini con Azione e Maria Rosa Ghitti per i grillini.

Nel Pavese l'ex ministro Gianmarco Centinaio trova il radicale di Più Europa Valerio Federico, Francesca Zanchi di Azione-iv e Silvia Baldina dei 5 Stelle. Infine Cremona, altro match di sicuro interesse fra Daniela Santanche (FdI) del centrodestra, Carlo Cottarelli del centrosinistra, Francesca Zaltieri del terzo polo e Sabina Lupo dei 5 Stelle.

Nel voto per la Camera dei deputati sono tre i collegi della città di Milano, sui nove della circoscrizione «Lombardia 1», quella che comprende il tutto il Milanese e la Brianza.

Nel collegio di Milano centro, identificato come Buenos Aires-Venezia, il confronto si preannuncia interessante. Il centrodestra schiera Giulio Tremonti, il centrosinistra Benedetto Della Vedova e il Terzo polo Giulia Pastorella. Tremonti ha una lunga storia politica alle spalle. È stato ministro e vicepresidente del Consiglio. Torna alla politica attiva con FdI. Anche lui nato a Sondrio, ma cresciuto a Milano, bocconiano, Benedetto Della Vedova è un politico esperto. Radicale di estrazione, ha militato nel centrodestra, oggi è oggi segretario di «Più Europa» ed è stato sottosegretario agli Esteri. I 5 Stelle candidano Pierluigi Riccitelli, mentre la candidata del terzo polo, Giulia Pastorella, è una la vicepresidente di «Azione» di Carlo Calenda.

Altrettanto interessanti le altre due sfide di Milano. Nel collegio 8 (chiamato Bande Nere, ma comprendente tutta la parte sud di Milano città) se la vedranno Cristina Rossello e Gianfranco Librandi. Candidata per il centrodestra, Rossello è avvocato e coordinatrice azzurra. Librandi, di Saronno, è un imprenditore-politico con due legislature alle spalle (con Scelta civica e Pd). Contro di loro, il Terzo polo schiera Francesco Ascioti, avvocato e responsabile organizzativo di Azione, e i grillini Simona Bertogliatti.

Il collegio 7 («Loreto») comprende tutta la parte Nord di Milano. Qui il centrodestra candida l'azzurro Andrea Mandelli. Brianzolo, presidente della Federazione degli Ordini Farmacisti italiani, dopo una legislatura al Senato Mandelli è vicepresidente uscente della Camera. Il suo rivale sarà Bruno Tabacci, che ha un lunghissimo percorso politico alle spalle, dalla presidenza della Regione Lombardia all'assessorato milanese con Giuliano Pisapia alla recente fondazione di Impegno civico con Luigi Di Maio. Qui il Terzo polo mette in pista il renziano Filippo Campiotti e i 5 Stelle Denis Nunga Lodi.

Nel collegio Cologno Monzese, schierata Lucrezia Mantovani (FdI); avversari Paolo Romano (Pd) e Livia Achilli (Azione). A Rozzano il centrodestra candida Riccardo De Corato, e il centrosinistra Ilaria Ramoni. A Monza (Camera) il centrodestra presenta Paola Frassinetti, il centrosinistra Giovanna Amodio e il terzo polo Mariasole Mascia. Nel collegio di Sesto corre Marco Osnato (FdI) per il centrodestra, e il suo rivale sarà Matteo Mangili del Pd.

Completo anche il «tabellone» del collegio brianzolo di «Seregno», con Andrea Crippa del centrodestra, Jenni Arienti del centrosinistra e Antonino Foti per il polo Calenda/Renzi. A Legnano il centrodestra corre con Laura Ravetto, leghista, il centrosinistra con Sara Bettinelli, il terzo polo con Andrea Sfrondini e i 5 Stelle con Riccardo Olgiati.

In Lombardia 2, a Lecco è candidato Maurizio Lupi (per il Pd, c'è Laura Bartesaghi). A Busto sono candidati Stefano Candiani per il centrodestra, Federica Gasbarro per il Pd e l'ex sindaco Luigi Farioli per il Terzo polo. A Como, Nicola Molteni per il centrodestra, Luca Monti per il centrosinistra e Anna Veronelli per il terzo polo. A Sondrio il ministro leghista Giancarlo Giorgetti trova Valeria Duico del centrosinistra e Alessandro Bartolini di Azione-Iv.

In Lombardia 3, a Lumezzane la sfida è fra Simona Bordonali del centrodestra, Pierluigi Mottinelli del Pd, Massimo Ottelli per i centristi e Amedeo Paccagnella per i grillini. A Bergamo fra la leghista Rebecca Frassini, la dem Valentina Ceruti e il calendiano Niccolò Carretta. A Treviglio il centrodestra si affida all'azzurro Alessandro Sorte, il centrosinistra a Gabriele Giudici i terzisti a Fabio Paganini. Ancora, a Brescia si registra per il centrodestra l'innesto importante di Maurizio Cascasco, presidente di Confapi. Proverà a opporglisi il democratico Roberto Rossini e per i 5 Stelle Samuel Sorial.

In Lombardia 4, a Pavia il centrodestra sostiene l'ex sindaco Alessandro Cattaneo, il pd candida Emanuele Corsico Piccolini (consigliere comunale a Vigevano) e Azione-Iv corrono con il sindaco di Fortunago Pier Achille Lanfranchi. A Lodi Melegnano, spazio a Fabio Raimondo di FdI, contro di lui Paolo Costanzo del Pd.

A Cremona, in campo la leghista Silvana Comaroli, il dem Giorgio Pagliari, il centrista Gabiel Fomiatti. A Mantova, il centrodestra sostiene Andrea Dara, deputato uscente, che se la vedrà con Paolo Galeotti del centrosinistra e Gianmarco Carra del terzo polo, mentre il Movimento 5 Stelle candida Valentina Barzotti.