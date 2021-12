La sinistra "buona" di Milano butta coperte e materassi dei senzatetto

La sinistra italiana si vanta di essere caritatevole e misericordiosa, di schierarsi accanto agli ultimi e fa di questo un suo cavallo di battaglia politico, soprattutto in merito al dibattito sui migranti. Milano si è più volte vantata di essere la città dell'inclusione e dell'accoglienza ma la realtà dice in realtà il contrario. Sono migliaia i migranti irregolari sul suolo milanese, che vivono di espedienti al limite, e spesso ben oltre, i confini della legalità, diventando un pericolo per la sicurezza locale. Sono centinaia quelli che abitano degli edifici occupati, il più delle volte in condizioni igienico-sanitarie disdicevoli, ancora di più quelli che dormono nelle strade e nei pressi delle stazioni. Davanti a tutto questo, l'amministrazione comunale guidata da Beppe Sala ha spesso chiuso entrambi gli occhi, non attuando mai misure atte a contenere questi fenomeni degradanti per la stessa Milano.

Eppure, nelle ultime ore, da palazzo Marino si è deciso per un intervento radicale. I senzatetto che dormono di notte nelle gallerie che conducono in stazione Centrale sono stati sgomberati dagli uomini della polizia locale. Materassi e coperte sono stati buttati con l'ausilio dell'Amsa, lasciando queste persone all'addiaccio nelle gelide notti dicembrine di Milano. La denuncia è arrivata dal profilo Instagram di un'associazione di Milano, che ha pubblicato una foto degli agenti impegnati nell'operazione di sgombero. " Chissà se lo avessero fatto i cattivoni di centrodestra quanti titoloni sui giornali, quante richieste di spiegazioni in aula, quale macchina del fango si sarebbe azionata: invece no, se le coperte e gli effetti personali dei senzatetto decide di buttarle via il Comune di Milano a guida Pd va tutto bene ", ha denunciato Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega a Milano.