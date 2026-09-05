Come sarà l’iPhone pieghevole? Lo svela Celly

Ma com’è fatto l’iPhone Ultra? Mancano pochi giorni al lancio dello smartphone pieghevole di Apple. Sul web si sono viste molte anticipazioni, ma si sa che i rumors nascondono spesso ricostruzioni imprecise. Ecco allora che i più curiosi sono stati soddisfatti in anticipo passando allo stand di Celly, dove campeggiano gli accessori già pronti sia dell’Ultra che degli iPhone 18 Pro e Pro Max.

Celly è nata a Milano nel 1998 è fa parte oggi del gruppo Esprinet ed è presente in 40 Paesi. A Berlino ha messo in mostra anche le novità Nilox (eBike, monopattini, scooter acquatici e Sup, ed ora anche una maschera da sci con telecamera integrata) e Muitomas, gamma di accessori per casa, ufficio e tempo libero colorati e accessibili. Ovviamente l’angolo dedicato a Apple è stato molto gettonato.

Il formato dell’iPhone pieghevole

Diciamo insomma che le ultime immagini viste sul web sono state confermate (vedere la foto per credere): formato a libro con le dimensioni di un passaporto - come il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 8, insomma), retro con sole due fotocamere, il che certificherebbe il fatto che a questo primo giro Cupertino ha dovuto rinunciare al teleobbiettivo. Celly ha portato a Berlino tre tipi di cover, una trasparente, una bianca e una adattabile con la ricarica Mag Safe. Ma sono previste anche altre colorazioni.

IPhone piegabile

I colori dell’iPhone 18 Pro

Per quanto riguarda invece gli iPhone 18 Pro, Celly ha messo in mostra un vero e proprio ecosistema di accessori con caricatori, cavi, laccetti, power bank nei quattro colori previsti. E siccome le aziende non lavorano certo per scommessa, ecco che anche qui è stato svelato l’arcano: bianco, nero, azzurro (o Sky Blue che dir si voglia) e l’atteso Dark Cherry.

Tutto come previsto nelle ultime ore, dunque: ora toccherà a John Ternus, nel suo primo keynote da Ceo di Apple previsto mercoledì 9, confermare e svelare altri particolari. Intanto però Celly è già pronta.