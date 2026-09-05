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Mobile

Come sarà l’iPhone pieghevole? Lo svela Celly

Nello stand di IFA in mostra cover e prodotti dedicati ai nuovi iPhone: per l’Ultra confermato il formato e le due sole fotocamere. Per l’iPhone 18 Pro già pronto un vero ecosistema di accessori in quattro colori (eh sì, c’è il Dark Cherry)

Marco Lombardo
IPhone piegabile
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Ma com’è fatto l’iPhone Ultra? Mancano pochi giorni al lancio dello smartphone pieghevole di Apple. Sul web si sono viste molte anticipazioni, ma si sa che i rumors nascondono spesso ricostruzioni imprecise. Ecco allora che i più curiosi sono stati soddisfatti in anticipo passando allo stand di Celly, dove campeggiano gli accessori già pronti sia dell’Ultra che degli iPhone 18 Pro e Pro Max.

Celly è nata a Milano nel 1998 è fa parte oggi del gruppo Esprinet ed è presente in 40 Paesi. A Berlino ha messo in mostra anche le novità Nilox (eBike, monopattini, scooter acquatici e Sup, ed ora anche una maschera da sci con telecamera integrata) e Muitomas, gamma di accessori per casa, ufficio e tempo libero colorati e accessibili. Ovviamente l’angolo dedicato a Apple è stato molto gettonato.

Il formato dell’iPhone pieghevole

Diciamo insomma che le ultime immagini viste sul web sono state confermate (vedere la foto per credere): formato a libro con le dimensioni di un passaporto - come il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 8, insomma), retro con sole due fotocamere, il che certificherebbe il fatto che a questo primo giro Cupertino ha dovuto rinunciare al teleobbiettivo. Celly ha portato a Berlino tre tipi di cover, una trasparente, una bianca e una adattabile con la ricarica Mag Safe. Ma sono previste anche altre colorazioni.

IPhone piegabile
IPhone piegabile

I colori dell’iPhone 18 Pro

Per quanto riguarda invece gli iPhone 18 Pro, Celly ha messo in mostra un vero e proprio ecosistema di accessori con caricatori, cavi, laccetti, power bank nei quattro colori previsti. E siccome le aziende non lavorano certo per scommessa, ecco che anche qui è stato svelato l’arcano: bianco, nero, azzurro (o Sky Blue che dir si voglia) e l’atteso Dark Cherry.

Tutto come previsto nelle ultime ore, dunque: ora toccherà a John Ternus, nel suo primo keynote da Ceo di Apple previsto mercoledì 9, confermare e svelare altri particolari. Intanto però Celly è già pronta.

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