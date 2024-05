"Telefono-fobia" per i giovani: perché rispondono sempre meno

Si tratta senza dubbio di un paradosso ma c'è una spiegazione ben definita: la maggior parte dei giovani iper connessi quotidianamente e con i telefonini sempre tra le mani rispondono poco e malvolentieri alle telefonate. Quando si tratta di cliccare su "rispondi" e iniziare una conversazione ormai sempre più "old style" preferiscono ignorarla e replicare con un messaggio scritto su WhatsApp o Telegram e magari con una nota vocale. Tutto, insomma, purchè non si parli a voce con lo smartphone.

Le cause

I numeri di questo fenomeno sono in crescita esponenziale: una percentuale vicina al 70% secondo un sondaggio del Times dimostra che la fascia d'età compresa tra 18 e 34 anni odia le telefonate andando addirittura in ansia. Se invece saliamo con la fascia d'età (dai 35 ai 54 anni) soltanto l'1% sceglie di non rispondere e inviare una nota audio, ad esempio. Si tratta di una prerogativa della generazione Z che è diventata una vera e propria patologia come spiega al Corriere il prof. Massimo Ammaniti, psicoanalista e docente onorario di Psicopatologia dello sviluppo della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, Roma.

"Si tratta di una fobia"

" La fobia del contatto porta il ragazzo a chiudersi in camera, a non voler più uscire, a delimitare e circoscrivere i rapporti con gli altri ", spiega l'esperto. In Giappone il fenomeno è chiamato "muon sedai" e riguarda il decennio di chi ha tra 20 e 30 anni ignorando le chiamate ma rispondendo, anche pochi secondi dopo, con messaggi e chat. Ammaniti spiega che la soluzione inizia dal dialogo ritenuto fondamentale e che " deve partire dai genitori, devono dare il buon esempio" . Nonostante le libertà odierne, i ragazzi " vivono un malessere di fondo. Avere troppe opportunità non li aiuta, anzi, perché pone loro troppi interrogativi" .

L'abitudine a chattare

Di certo la pandemia non ha aiutato: molto spesso gli stessi giovani utilizzano gli smartphone per condividere qualsiasi tipo di contenuto ma in maniera "silenziosa", non verbale. Ecco perché c'è stato il boom di chat e audio, per esempio, " tutte forme indirette di comunicazione che evitano il dialogo e che l'esperienza della pandemia da Covid ha favorito", spiega lo psicanalista. " ll problema è quello del contatto, anche se soltanto telefonico, perché devono adeguarsi all'altro e saper usare le regole del dialogo".