WhatsApp, arrivano anche le chiamate per gli “ospiti”: come funzionano

Dopo la grande novità che riguarda la programmazione dei messaggi, WhatsApp annuncia anche la possibilità di partecipare a una chiamata sull’app anche se non si ha un account. “Questo significa chiamate gratuite e crittografate end-to-end per tutti senza limiti di tempo, così non ci saranno interruzioni improvvise, né sarà necessario riavviare la chiamata o attendere che tutti si ricolleghino”, spiegano gli sviluppatori.

L’iter da seguire

Vediamo nel dettaglio cosa deve fare chi non ha un account WhatsApp ed è “ospite”. Innanzitutto, è necessario che l’organizzatore della chiamata approvi il suo ospite che si troverà in una sorta di “sala d’attesa” finché non verrà approvato da chi ha l’app. “Gli ospiti non possono vedere i numeri di telefono degli altri partecipanti, inviare messaggi o aggiungere qualcun altro direttamente alla chiamata”, spiegano gli esperti.

Come impostare la chiamata

Un utente WhatsApp che vuole invitare qualcuno dovrà accedere alla scheda “Chiamate”, selezionare l’icona “+” con la quale si crea un link per la chiamata. A quel punto, il link va inviato alle persone con le quali si intende conversare e senza preoccuparsi di quali app abbiano. Gli ospiti possono aprire il link nel browser del loro computer, digitare il proprio nome e partecipare a chiamate individuali e di gruppo con un massimo di 32 persone.

Cosa possono fare gli ospiti

Gli ospiti possono utilizzare le stesse funzioni essenziali della chiamata: dalla condivisione dello schermo del computer per collaborare e controllare i materiali alla “reazione” reagire con un pollice in su o un’altra qualsiasi emoji con un cuore o anche alzare la mano per intervenire. “Entro la fine dell’anno implementeremo nuove integrazioni del calendario per poter creare una chiamata WhatsApp direttamente dal calendario di Google o Outlook - aggiungono gli sviluppatori - Ti basterà installare il plug-in WhatsApp, collegare il tuo account e aggiungere un link alla chiamata WhatsApp all’invito. Chiunque inviti può partecipare con o senza un account WhatsApp”.

Le chiamate con ospiti e le integrazioni del calendario sono le ultime novità in una serie di aggiornamenti per le chiamate introdotte nel 2026. Un altro aspetto fondamentale è il rispetto della privacy grazie alla crittografia end-to-end. La nuova funzionalità presuppone l’ultimo aggiornamento dell’app ma l’implementazione sta avvenendo gradualmente, motivo per il quale non tutti gli utenti avranno subito a disposizione, in questi giorni, l’opzione per creare un link di chiamata per un ospite. Se l’opzione non dovesse comparire significa che si dovrà attendere ancora qualche settimana quando sarà disponibile per tutti.