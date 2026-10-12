Su WhatsApp arrivano i messaggi programmati: cosa sapere e come impostarli

Una novità richiesta a gran voce e sulla quale gli sviluppatori lavoravano già da tempo, oggi è finalmente disponibile anche se (per il momento) a un numero ristretto di utenti, coloro i quali utilizzano la versione beta di Android. Su WhatsApp sarà possibile programmare l’invio dei messaggi, un po’ come avviene da anni con un altro strumento di uso quotidiano, ossia le email.

Come funziona

Gli esperti di WaBetaInfo spiegano che con questa funzione le persone potranno programmare un messaggio e inviarlo a una data e ora specifiche. Per accedervi, è sufficiente tenere premuto il pulsante di invio. Questa azione aprirà un menù a tendina in basso dove sarà possibile scegliere l’orario e la data di invio. Nessun rischio per la privacy visto che, anche in questo caso, la programmazione dei messaggi supporta testo, link, foto e video ed è compatibile con la crittografia end-to-end.

Cosa accade con foto e video

WhatsApp, quindi, non invierà il messaggio immediatamente ma ne programmerà l’invio fino al momento prescelto, all’orario stabilito, anche se l’app è chiusa. Questa funzione è compatibile anche con i link, foto e video. In questi ultimi due casi, però, c’è da fare una distinzione: filmati e fotografie possono essere inviati uno per volta. “Ciò significa che non è possibile programmare l’invio di più foto o video nello stesso messaggio”, spiegano gli esperti.

Con quanto anticipo posso programmare l’invio

WhatsApp offre agli utenti una finestra temporale flessibile per programmare i propri messaggi: in questo modo, gli utenti potranno apportare modifiche dell’ultimo minuto ai messaggi programmati con una finestra di tempo fino a due settimane prima. È senz’altro una funzione utilissima per chi non vuole dimenticare date, anniversari, visite ma anche appuntamenti, lavoro e quant’altro.

Le opzioni disponibili

“Una volta programmato un messaggio, l’app lo visualizza in una sezione dedicata all’interno della schermata delle informazioni della chat - spiega WaBetaInfo - In questa sezione, gli utenti possono visualizzare, gestire ed eliminare i messaggi programmati prima che vengano inviati. Il destinatario non riceve alcuna notifica quando un messaggio programmato viene eliminato. Non può nemmeno vedere che il mittente ha programmato il messaggio”.

Come funziona con le chat di gruppo

Oltre alle singole chat, la nuova funzione si estende anche a quelle di gruppo pur con una differenza importante: WhatsApp invia un messaggio programmato solo ai membri che facevano parte del gruppo al momento della programmazione. “Se qualcuno si unisce al gruppo dopo che il messaggio è stato programmato, non lo riceverà. In questo modo, il messaggio rimane pertinente al gruppo così come era al momento della programmazione. Inoltre, si evita di condividere informazioni con persone che non facevano ancora parte del gruppo”.