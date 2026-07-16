WhatsApp, ChatGpt torna disponibile in Europa: ecco come usarlo

Dopo lo stop di 6 mesi che era stato imposto lo scorso 15 gennaio per alcune modifiche delle regole utilizzate all’interno dell’app di Meta, su WhatsApp torna l’intelligenza artificiale con Open AI. Gli utenti non dovranno più rivolgersi necessariamente ad applicazioni esterne ma tutto sarà concentrato nella stessa area dove, quotidianamente, si scambiano chat, foto, video e quant’altro con gli amici.

La decisione di Bruxelles

Quindi, nell’Ue e di conseguenza anche in Italia, già in queste ore la funzione è stata ripristinata. È stata la Commissione Europea a imporre a Meta di ripristinare Open AI che era stata bloccata perché la multinazionale di cui è proprietario Mark Zuckerberg aveva aggiornato le regole di “WhatsApp Business Solution”, escludendo il chatbot concorrente dall’app. Questa decisione ha acceso l’interesse delle autorità competenti tra cui l’Antitrust dell’Ue e italiana imponendo a Meta che fossero ripristinati gli accessi anche alle chat di intelligenza artificiali “rivali”, ovvero di altre aziende.

Come si attiva

Gli utenti avranno notato che, rispetto al passato, quel cerchietto che appariva automaticamente all’interno di WhatsApp (ovvero Open AI) di fatto non si vede. E sì, perché adesso c’è una procedura ad hoc per poterlo rendere disponibile non necessariamente a tutti ma soltanto a coloro i quali hanno necessità di utilizzarlo. Per attivare Open Ai su WhatsApp è necessario salvare tra i propri contatti della rubrica il seguente numero: +1 (800) 242-8478, che OpenAI identifica anche pure come 1-800-CHATGPT. Una volta eseguita questa operazione, si dovrà semplicemente aprire WhatsApp, cercare il contatto salvato tra tutti quelli presenti in rubrica e inviare un messaggio come se si trattasse di una normale conversazione con qualcuno.

Il plauso di Open AI

“L’intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono.