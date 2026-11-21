«Siamo stati in una terra di nuvole e roccia con il Caravaggio della nostra epoca» dicono i fratelli Niccolò e Filippo Ricci del loro recente viaggio in Bhutan con Steve McCurry, il mitico fotografo americano che nel 1984 scattò l’indimenticabile ritratto della ragazza afgana dagli occhi verdi. Da cinque anni il brand Stefano Ricci ha sostituito le sfilate con queste emozionanti Missioni Explorer in giro per il mondo utilizzandone la bellezza e l’infinita varietà come sfondo delle proprie collezioni di alta moda maschile.

«Partiamo con 60 valige e un team che ha come unico motore la curiosità» racconta Filippo, direttore creativo del marchio fondato a Firenze nel 1972 dai genitori, Stefano e Claudia. Nel frattempo Niccolò Ricci, amministratore delegato del Gruppo che comprende anche l’Antico Setificio Fiorentino e la Moleria Locchi, parla dei ricavi a 170 milioni di euro nei primi 9 mesi dell’anno (in crescita di oltre il 10% rispetto al 2025) e dei nuovi progetti tra cui l’apertura di una palazzina che riunirà in via Montenapoleone a Milano show room e boutique.

Poi i due fratelli ricadono sotto l’incanto del piccolo regno buddista sull’Himalaya Orientale che ha appena ricevuto un milione di sterline dal Principe William e da Kate Middleton perché ha vinto l’edizione 2026 dell’Earthshot Prize, il prestigioso premio per le politiche ecologiche risolutive. In effetti il Bhutan è l’unico Paese al mondo che assorbe più anidride carbonica di quanta ne produca oltre ad aver sostituito il PIL (Prodotto Interno Lordo) con la FIL (Felicità Interna Lorda) una legge istituita dal re nel 1972 per offrire ai cittadini una vita migliore tutelando la qualità dell’aria, la salute, l’istruzione e la ricchezza dei rapporti sociali. Insomma una cosa favolosa paragonabile solo alla bellezza dei luoghi visitati e al fascino delle esperienze vissute.

Una su tutte è sicuramente la costruzione e successiva distruzione di un Mandala, simbolo potente dell’impermanenza con cui ci dobbiamo tutti misurare. Per tradurre in moda tutto ciò Filippo Ricci ha messo a punto una serie di colori speciali come lo Spiritual Burgundy ispirato dal bordeaux delle tonache dei monaci buddisti oppure come le nuove tonalità di grigio chiamate Prayer Stone (scuro come le rocce) o Incense Grey (chiaro come il fumo dell’incenso). Strepitoso il cosiddetto Druk Blu dedicato a una tinta che in Bhutan chiamano il blu del drago di tuono per non parlare del Nero Yak straordinariamente usato per un incredibile completo camicia e pantaloni in coccodrillo piuma più morbido e leggero della seta. «C’è un gran bisogno di colori nel mondo, inusuali e al tempo stesso plausibili per un elegante guardaroba maschile» conclude prima di rivelarci un segreto. Le fodere sono decorate da motivi e tinte speciali come le macchie del leopardo delle nevi oppure il disegno del mandala. «Il Principe Ranieri ci chiedeva sempre di mettere delle fodere sgargianti nei suoi vestiti più classici» racconta puntualizzando poi che nel loro caso si tratta sempre di capi realizzati su misura per cui se uno vuole il ton sur ton e la tinta unita non c’è alcun problema. Certo salta subito all’occhio la quasi totale assenza dei loghi che non rende meno riconoscibili i capi ma anzi ne esalta l’unicità.

«In questo momento storico la cultura del fare vince sull’ostentazione anche se noi siamo un marchio votato all’esclusività» sostiene Niccolò Ricci che ai primi dell’anno aggiungerà ai 48 negozi diretti, ai 33 su licenza e ai 19 shop in shop un’incredibile Villa Stefano Ricci a Mexico City concepita come lussuosissimo punto di riferimento per l’espansione in Centro e Sud America. Le foto più belle delle 10 Missioni Explorer saranno esposte in una mostra itinerante che nel corso del 2027 attraverserà Europa, Asia e America. Prima tappa a Firenze durante Pitti Immagine Uomo. Tutte le esposizioni saranno a ingresso gratuito perché se la bellezza può salvare il mondo chi ce l’ha la usi.