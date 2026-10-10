Con i gioielli dell'Atelier Vm, l'artigianalità diventa personale

Pietre da scegliere, charm da aggiungere, impronte, incisioni e piccoli ricordi da custodire: nei gioielli Atelier VM la lavorazione artigianale incontra la possibilità di creare un pezzo unico, capace di raccontare chi lo indossa. Un gioiello Atelier VM è qualcosa di solido e sottile, un segno o un ricordo che resta con te. Nel laboratorio VM ogni passaggio della lavorazione del gioiello, dal progetto alla sua confezione, è curato nel dettaglio e realizzato in Italia. Per dare forma al design minimale che da sempre contraddistingue il marchio, la manualità accompagna ogni fase del processo. Dopo gli studi in Disegno Industriale e Oreficeria, Viola Naj Oleari e Marta Caffarelli hanno dato vita al primo laboratorio Atelier VM, dove realizzavano personalmente i propri gioielli. Da quella esperienza diretta con la materia e con il gesto artigiana le nasce una visione che ancora oggi definisce il brand: il gioiello non è soltanto un oggetto finito, ma qualcosa che può prendere forma insieme a chi lo sceglie.

È proprio questa idea ad aver portato nel tempo l’artigianalità fuori dal laboratorio e dentro le boutique Atelier VM. Qui l’esperienza non si limita alla scelta del prodotto: saldature, composizioni e personalizzazioni prendono forma attraverso gesti precisi e una manualità che avvicina il momento della vendita a quello della creazione. Chi accoglie il cliente diventa parte attiva del processo, accompagnandolo nella scelta e intervenendo sul gioiello per renderlo davvero personale. È un modo contemporaneo di interpretare l’oreficeria, nel quale il design non viene stravolto ma lasciato aperto alla vita di chi lo sceglie. Il minimalismo di Atelier VM ha infatti sempre avuto un’unica intenzione: non aggiungere nulla di superfluo al mondo. Da qui nasce anche una filosofia che invita a conservare, trasformare e continuare a indossare i gioielli nel tempo, con la possibilità di rendere personale un gioiello.