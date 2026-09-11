Fashion&Jewels, il gioiello accessorio moda fra stile e identità

Apre domani, sabato 12 settembre, la nuova edizione di Milano Fashion&Jewels, l’appuntamento in Fiera Milano dedicato al fashion jewellery, agli accessori moda e all’abbigliamento che, fino a lunedì 14, riunirà oltre 600 brand (il 33% nuovi espositori), di cui il 44% internazionali provenienti da 31 Paesi. Conferma della vocazione globale della manifestazione, capace di attrarre aziende dall’area mediterranea, dall’Asia e dal Sud America e favorire l’incontro tra culture, creatività e competenze produttive. Proposta espositiva che interpreta l’evoluzione del fashion retail contemporaneo e offre a buyer e retailer un unico luogo in cui scoprire prodotti e collezioni, individuare nuovi partner, costruire assortimenti capaci di rispondere a consumatori sempre più attenti a ricerca, identità e originalità.

Il Made in Italy è al centro di Milano Fashion&Jewels grazie anche alla collaborazione di Cna Federmoda e Confartigianato Imprese che rafforza il ruolo della manifestazione come luogo di incontro tra tradizione artigianale, capacità produttiva e innovazione, contribuendo a valorizzare le competenze che rendono il sistema produttivo italiano riconosciuto e apprezzato sui mercati con l’Italia che continua a mantenere una forte vocazione internazionale.

Nel 2025 il mercato mondiale della filiera ha raggiunto circa 294 miliardi di euro, considerando gli scambi di abbigliamento, accessori, bijoux e fashion jewellery mentre nel 2026 il quadro è più prudente: secondo le pre-stime Export Planning, nella prima metà dell’anno gli scambi mondiali della filiera hanno registrato una contrazione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre per l’intero anno è prevista una flessione intorno all’1%. Le prospettive tornano positive per il 2027 con una previsione di crescita del 3%. Scenario in cui l’Italia continua a giocare un ruolo importante sui mercati: nel 2025 le esportazioni della filiera Fashion & Jewels hanno raggiunto 19,4 miliardi e quest’anno il valore dovrebbe mantenersi sopra i 19 miliardi, pur con una lieve contrazione rispetto al 2025.

Importante in questo senso il programma di incoming che porta a Milano oltre 460 operatori, di cui 220 internazionali provenienti da 55 Paesi con il sostegno di ICE - Agenzia e la delegazione internazionale riunisce professionisti provenienti da Europa, Nord America, Medio Oriente, Asia e Africa, con una presenza significativa da mercati quali Francia, Spagna, Grecia, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Nigeria e Sud Africa.

Due le grandi aree espositive in fiera: Jewellery, dedicata al fashion jewellery, con proposte che spaziano dal bijou contemporaneo alle creazioni più ricercate e Fashion Accessories & Apparel che propone un total look femminile, combinando accessori moda e collezioni ready-to-wear le tendenze Spring/Summer 2027. Il mondo del gioiello fashion continua infatti a evolvere diventando sempre più un elemento di identità che esprime personalità, stile e appartenenza. Così convivono linguaggi differenti: design contemporaneo, ricerca materica, artigianalità, contaminazioni culturali e proposte più fashion . La varietà dei brand riflette anche la crescente attenzione dei retailer verso collezioni riconoscibili, capaci di differenziare l’assortimento e nuove occasioni di acquisto con il fashion jewellery che è parte integrante della costruzione del total look e uno degli strumenti attraverso cui il punto vendita può rinnovare la propria proposta.

Sul fronte Fashion si guarda alla stagione Spring/Summer 2027, proponendo una selezione di abbigliamento donna e accessori che interpreta l’evoluzione del guardaroba contemporaneo attraverso collezioni che coniugano ricerca stilistica, versatilità e attenzione al mercato. Spazio anche a progetti speciali come Slow Fashion Lab e Fabula, visione della creatività fondata su qualità, cultura del saper fare e ricerca di linguaggi originali che offre ai buyer spunti e contenuti basati su autenticità, identità e consumo consapevole. La sezione ospita inoltre Fashion Sourcing, il progetto dedicato al private label e alla produzione conto terzi pensato per mettere in relazione brand, retailer e operatori con produttori internazionali specializzati.

Il denominatore comune è la costruzione di un total look flessibile e trasversale, nel quale abbigliamento e accessori dialogano tra loro e il prodotto risponde non solo a esigenze estetiche, ma anche alla crescente richiesta di qualità, riconoscibilità e valore. Per i buyer questo significa poter sviluppare assortimenti articolati, combinando categorie, fasce di prezzo e linguaggi stilistici differenti, intercettando le tendenze emergenti per proposte capaci di distinguersi sul mercato.

Il programma di appuntamenti, strumento di aggiornamento e confronto per la community di brand, retailer e professionisti, approfondisce e analizza i temi d’attualità che stanno ridefinendo il futuro: sostenibilità, innovazione digitale, internazionalizzazione, evoluzione dei consumi e trasformazione dei punti vendita. La sostenibilità è al centro degli appuntamenti curati da Slow Fashion Commons e Fa la cosa giusta!; la digitalizzazione della filiera è protagonista del talk curato da TeamSystem, dedicato al Digital Product Passport; la Middle East Chamber of Buyers propone un confronto diretto con buyer dei Paesi del Golfo e dall’area Stan/ex sovietica, per approfondire opportunità e modalità di accesso a mercati ad alto potenziale; il futuro del punto vendita è analizzato da “Il marketing che cambierà per sempre il tuo negozio” condotto da Massimiliano Alvisi.

Milano Fashion&Jewels è parte di Fashion Link che a settembre e febbraio riunisce le fiere dedicate agli accessori moda e alle tecnologie per le imprese che fanno sistema e si tengono in sinergia con 1848 marchi: Milano Fashion&Jewels (12-14 settembre), Mipel (13-15 settembre), TheOne Milano (12-14 settembre), Simac Tanning Tech (15-17 settembre).

Tutte le informazioni su https://www.milanofashionjewels.com/