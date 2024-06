Pronti alle ferie: cosa non può mancare in valigia

Ascolta ora 00:00 00:00

Le vacanze estive sono alle porte, cosa non può mancare in valigia? Tra i capi chiave, per realizzare look da sfoggiare in spiaggia, primeggiano hot pants, camicie da usare come mini abito, vestiti che giocano sulle trasparenze e l'immancabile pareo. Grande attenzione ai tessuti leggeri, confortevoli e freschi con stampe floreali. Tra gli accessori non può mancare per proteggere dai raggi del sole un cappello ed occhiali da sole e le immancabili protezioni solari sia per il corpo che per i capelli.

Cappelli vere e proprie opere d'arte sono le creazioni della sofisticata designer e storica della moda Patrizia Fabri che realizza modelli rigorosamente fatti a mano e stirati su forme di legno in un antico laboratorio vicino al Vaticano. Dal 1991 Patrizia è convinta, che il cappello sia un accessorio indispensabile per sottolineare lo charme e l’eleganza femminile. Ha collaborato con i più grandi stilisti internazionali e le sue creazioni sono pezzi unici, curati nei minimi dettagli dalle abili mani di artigiani, il tutto rigorosamente made in Italy, indossati da Madonna per la Brit Awards e Lady Gaga.

In estate non si deve poi dimenticare di proteggere oltre la pelle, con adeguate protezioni solari, anche i capelli. Vento, sole e bagni in piscina o al mare possono danneggiare la nostra chioma ed in aiuto arrivano prodotti specifici per idratare e restituire elasticità e morbidezza. Hairmed, azienda italiana da più di quaranta anni con esperienza nella cura del benessere dei capelli, ha creato un trattamento che ripristina la naturale capacità delle fibre di trattenere l'acqua mantenendo la giusta idratazione fino a tre settimane grazie alla tecnologia crosslink, con polimeri cationici e legami incrociati. La ricostruzione R4 fissa ai capelli proteine affini, estratti naturali e ingredienti attivi per un effetto idratante profondo e una protezione di durata.

Immancabili poi gli occhiali da sole, sotto l'ombrellone ma anche per le vacanze in montagna, diventati ormai un accessorio essenziale e di tendenza rendono lo stile impeccabile. Tra i modelli più ricercati quelli in titanio. Direttamente dallo spazio, arriva un modello unico, prodotto dal brand Silhouette che compie 60 anni di attività. Una storia che si basa sulla ricerca e sulla passione che, dal 1964 punta sull'innovazione. Gli occhiali Silhouette sono stati selezionati per le missioni spaziali e tuttora sono uno strumento fondamentale per l'equipaggio che lavora in assenza di gravità. Ad oggi sono stati indossati da 73 astronauti per un totale di 86.833 ore di volo. Questo prodotto dal design innovativo, viene realizzato in Austria, pesa solo 1,8 grammi, ed è creato usando materiali di altissima qualità con tecnologie all'avanguardia e la migliore maestria artigianale assicurando così il massimo comfort.

Se si parla di mare, non si può non parlare di costume da bagno ed un marchio interamente Made in Italy che rivoluziona l’idea di costume è quello di Lorenza Fidelio.

La stilista ha realizzato un bikini double-face che si trasforma in trenta modi diversi, per lei il costume rappresenta un modo per sentirsi unica in spiaggia. Prodotto interamente in Italia il brand Scostumata Bikini rappresenta l’estro di Lorenza, nata a Ragusa con la passione per la moda che l’ha portata da Milano a New York e Miami.